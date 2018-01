Assita na TV

(Brasil, 1965.) Dir. de Luiz Sérgio Person, com Walmor Chagas, Eva Wilma, Otello Zeloni, Ana Esmeralda, Darlene Glória.

Em meados dois anos 1960, quando o Cinema Novo trilhava o rumo do sertão, havia um cinema urbano muito forte e crítico em São Paulo. Walter Hugo Khouri fez Noite Vazia em 1964, Person, São Paulo S.A., no ano seguinte. A história de Carlos, operário bem sucedido que monta uma firma de autopeças e, com o boom da indústria automobilística, enriquece. Mas ele próprio é só uma peça numa imensa engrenagem. O dinheiro não lhe traz felicidade. Cresce, em seu peito, um enorme vazio. Diferentemente de Khouri, com sua investigação dos sentimentos à maneira de Michelangelo Antonioni, Person vai fundo no social. Mais de 50 anos depois, seu filme continua vivo, e impressionante. Na época, foi muito premiado – no País e fora. Um grande papel para Walmor Chagas, belas participações de Eva Wilma e Darlene Glória.

Canal brasil 0h15. Reprise, preto e branco, 111 min.

Walmor Chagas. Como Carlos: crise de identidade em ‘São Paulo S.A.’

Rio Grande

Rio Grande. (Eua, 1950.) Dir. de John Ford, com John Wayne, Maureen O’hara, Ben Johnson, Victor Mclaglen, Claude Jarman Jr.

Lançado nos cinemas brasileiros como Rio Bravo, retomou seu título original. Um belo western de Ford sobre a vida de um forte militar e as tensões entre um casal por causa do filho.

Telecine Cult 20h. Reprise, p&b, 105 min.

Sem Lei sem Alma

Gunfight At The Ok Corral. (Eua, 1957.) Dir. de John Sturges, com Burt Lancaster, Kirk Douglas.

O célebre tiroteio em que Wyatt Earp e Doc Holiday enfrentaram os Clanton. Ao descobrir que a história não foi bem assim, o diretor fez A Hora da Pistola, que é bom, mas esse é melhor.

Telecinecult 22h. Reprise, colorido, 122 min.

Streaming

DRAMA

Julieta

Mais recente filme de Pedro Almodóvar mostra a vida de Julieta, uma mulher de meia-idade que, após ver uma amiga de sua filha, começa a relembrar dolorosas experiências.

Looke, 2016, 99 min.

DRAMA

A Grande Aposta

Candidato de Melhor Filme no Oscar deste ano, acompanha um grupo de executivos do setor financeiro durante a crise de 2008.

NETFLIX, 2015, 130 min.

BIOGRAFIA

Ed Wood

Dirigido por Tim Burton e estrelado por Johnny Depp, o filme acompanha a vida do excêntrico diretor de cinema Ed Wood, considerado como “o pior de todos os tempos”.

Telecine PLAY, 1994, 127 min

Matheus Mans

DVD

VAMPIRE DIARIES – LOVE SUCKS

Lançamento das temporadas 1 a 6 R$359,90

No ar desde 2009, a série de drama e suspense tornou-se uma das mais populares da TV dos EUA. Está na oitava (e última) temporada e a coleção com as seis primeiras é imperdível para fãs. Muitos extras e o triângulo de Elena com os irmãos Stefan e Damon em Mystic Falls, Virginia.

Crianças

ANIMAÇÃO

Lucas – Um Intruso no Formigueiro

Garoto que destrói formigueiro no quintal é reduzido a propões liliputianas e descobre que andou fazendo a coisa errada. Dir. de John A. Davis, 2006.

HBO family 20h. Reprise, colorido, 89 min.