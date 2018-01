Assita na TV

Filmes

Jack Reacher – O Último Tiro

Jack Reacher. (Eua, 2012.) Dir. de Christopher Mcquarrie, dom Tom Cruise, Rosamund Pike, Werner Herzog.

Logo no começo, um homem chega num estacionamento e, do alto do prédio, dispara contra cinco pessoas na multidão. Morte instantânea. O atirador é preso. E repete sempre a mesma frase – “Tragam-me Jack Reacher.” Entra em cena o personagem criado pelo escritor Lee Child. Ex-veterano, durão, é o sujeito indicado para descobrir que os crimes aparentemente aleatórios obedecem a um padrão. Pior – encobrem uma conspiração em marcha. Às vésperas da estreia de outra aventura de Jack Reacher – Sem Retorno, de Edward Zwick, e com um novo livro nas lojas. Caçada às Cegas –, vale rever o início de tudo para vencer o preconceito, e constatar. O filme é ótimo, e o elenco melhor ainda. Cruise, Rosamund Pike e o diretor Werner Herzog, fazendo um psicopata de carteirinha, vão prender seu olho o tempo todo. O livro foi lançado como Um Tiro em 2005.

Fx 16h35. Reprise, colorido,

Tom Cruise. Como o durão Jack Reacher: a ação é garantida

Segunda Chance

En Chance Til. (Dinamarca,. 2014.) Dir. de Susanne Bier, com Nikolaj Coster-Waldau, Thomas Bo Larsen.

Chamados a intervir num caso de violência doméstica envolvendo criança, dois detetives borram limites do certo e do errado para fazer justiça.

Telecine cult 22 h. Reprise, colorido, 102 min.

Se Eu Fosse Você 2

(Brasil,, 2009.) Dir. de Daniel Filho, com Tony Ramos, Glória Pires, Isabelle Drummond.

Por improvável que pareça, o casal do primeiro filme troca de corpos novamente. E isso ocorre durante processo de divórcio, quando a filha anuncia estar grávida.

Canal Brasil 22h. Reprise, Colorido, 98 min.

Streaming

AÇÃO

Lucy

Scarlett Johansson é Lucy, uma jovem que entra em contato com uma forte droga e começa a ter um aumento incontrolável das capacidade do cérebro. Pouco verossímil, mas divertido.

Netflix, 2014, 89 min.

DRAMA

Love

Com todas as polêmicas do diretor Gaspar Noé, Love acompanha um rapaz que entra em contato com pessoas do passado, alterando sua vida infeliz.

Telecine play, 2015, 130 min.

BIOGRAFIA

Nise - O Coração da Loucura

Glória Pires é Nise, uma psiquiatra que propõe uma nova forma de tratamento aos pacientes que sofrem com problemas mentais.

Looke , 2016, 109 min

Matheus Mans

DVD

FAROESTE VOLUME 4

Lançamento da Versátil com três discos e seis filmes. R$69,90

Clássicos de Anthony Mann (O Homem do Oeste), Nicholas Ray (Paixão de Bravo) e o cultuado Fúria Selvagem, de Richard C. Sarafian, com a mesma história de O Regresso, tornam o volume imperdível. E ainda tem os extras. Só do primeiro, é meia-hora de material.

Crianças

VENTURA

O Inventor de Jogos

Garoto testa sua habilidasde ao enfrentar vilão que quer destruir cidade virtual criada por seu avô. Sucesso de público do cinema espanhol David Mazouz e Joseph Fiennes.

Telecine Pipoca 11h20. Colorido, 111 min.