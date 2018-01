Assita na TV

Filmes

Tudo Bem

(Brasil, 1978.) Dir. de Arnaldo Jabor, com Fernanda Montenegro, Paulo Gracindo, Regina Casé, Zezé Motta, Paulo César Pereio, José Dumont.

Muito antes de Que Horas Ela Volta?, também com Regina Casé, a senzala já havia invadido a casa grande no longa inaugural da trilogia ‘entre quarto paredes’ de Jabor. A tensão social instala-se quando operários fazem obra num apartamento de classe média em Copacabana. No atual Festival do Rio, a Globo Filmes homenageia os contadores de histórias do cinema brasileiro com uma vinheta em que diretores comentam os clássicos. Carolina Jabor comenta o do filme de seu pai. Diz que deve ser visto por sua humanidade, e que não perdeu nada da força, quase 40 anos depois. É a mais pura verdade. E é sempre bom (re)ver atores míticos como Paulo Gracindo, Fernanda Montenegro e Zé Dumont. O Brasil inteiro cabe num apartamento, e é neste filme que, na época, foi visto como metáfora da ‘abertura política’.

Canal Brasil 1h50. Reprise, colorido, 110 min.

Quem É Essa Garota?

Who’s That Girl? (Eua, 1987.) Dir. de James Foley, com Madonna, Griffin Dunne, Havilland Morris.

Madonna, em princípiop de carreira, subverte a vida certinha do advogado Griffin Dunne, que a defende no tribunal, quando é acusada de crime. O tom é de comédia.

TCM 15h40. Reprise, colorido, 92 min.

Que Horas Ela Volta?

(Eua, 2015.) Dir. De Anna Muylaert, Com Regina Casé, Camila Márdila, Karine Teles, Lourenço Mutarelli.

Bom de (re)ver e comparar com Tudo Bem (ao lado). Casa grande e senzala. A filha da doméstica subverte a vida de uma família ao não se comportar como subalterna.

Telecine Cult 18h. Reprise., colorido, 104 min.

Streaming

DRAMA

Luther

Com Idris Elba, Luther acompanha a vida de um detetive que volta para o trabalho após uma forte crise emocional. Agora, ele tenta manter o equilíbrio psicológico para manter seu emprego. Indispensável.

Looke, 2010, 60 min.

COMÉDIA

The Ranch

Dos criadores de Two and a Half Men, esta série original acompanha a vida de dois irmãos em um rancho da família.

Netflix, 2016, 30 min.

SUSPENSE

Truque de Mestre

Filme que surgiu sem divulgação alguma, mas que virou sucesso de bilheteria. Acompanha um grupo de ilusionistas que rouba bancos enquanto faz truques de mágica. Divertido.

Telecine Play, 2013, 115 min.

Matheus Mans

DVD

OS DIAS COM ELE

Brasil, 2012. Dir. de Maria Escobar. Lançamento IMS.

Filha do filósofo Paulo Henrique Escobar, a diretora transforma sua dificuldade de relacionamento com o pai numa apaixonante discussão sobre a linguagem e também sobre a atualidade política do País. No centro do debate, o pai, como símbolo de autoridade, e a crise das esquerdas

R$ 44,90

Crianças

AVENTURA

A Princesa Prometida

Ação, humor, romance, fantasia. Tudo se mistura quando avô conta para o neto a história do camponês que tem de lutar para merecer a princesa. Com Robin Wright, Cary Elwes.

Telecine Cult 20h05. Reprise, Colorido, 98 min.