Assita ana TV

Filmes

1984

Nineteen Eighty-Four (Grã-Bretanha, 1984). Dir. de Michael Radford, com John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No ano fatídico em que George Orwell situou seu romance distópico, o inglês Radford fez uma versão muito boa do livro. John Hurt faz o funcionário do governo desse assustador mundo do futuro. Seu pecado é se apaixonar – numa era em que isso é proibido. Richard Burton, em seu último papel, fornece uma máscara impressionante ao dirigente do partido dominante, no fundo responsável pela desgraceira toda. Na época, o filme foi contestado porque muita gente via o estado do mundo como consideravelmente menos sombrio que o pintado pelo escritor. O elenco, e a direção de arte, fazem a força da obra e o mundo mudou tanto que 1984 voltou aos cinemas dos EUA, em protesto contra o governo Trump. Passados mais de 30 anos, o cinza do mundo de Orwell volta a ser uma cor em pauta. O que dizer disso, senão que é sinistro?

Telecine Cult, 22 h. Reprise, colorido, 115 min.

VEJA TAMBÉM

Aquarius

(Brasil, 2016.) Dir. de Kleber Mendonça Filho,com Sonia Braga, Maeve Jinkins, Irandhyr Santos.

Sonia Braga contra o mundo, em defesa de seu lar. O grande filme brasileiro do ano passado. E com uma trilha irretocável, bom de ver e ouvir. E com alta voltagem crítica, para pensar.

Telecine Cult, 17h20. Reprise, colorido, 142 min.

As Acácias

Las Acacias. (Argentina, 2011.) Dir. de Pablo Giorgelli, com Germán De Silva, Hebe Duarte.

Caminhoneiro que vive na estrada, fazendo a rota entre Assunção e Buenos Aires, dessa vez dá carona a uma mulher com um bebê. As vidas de todos vão mudar.

C. Brasil, 22 h. Reprise, colorido, 82 min.

Vela a programação da TV aberta

Veja a programação da Tv fechada

Streaming

SUSPENSE

Por Um Fio

Clássico do gênero, Por Um Fio mostra um homem sendo ameaçado de morte em uma cabine telefônica em Nova York.

Telecine Play, 2002, 78 min.

COMÉDIA

O Amor Não tem Tamanho

Comédia argentina que conta a história de uma mulher que precisa enfrentar os seus preconceitos ao descobrir que seu novo romance tem pouca estatura.

Netflix, 2013, 110 min.

TERROR

31

Cinco pessoas são mantidas reféns em um lugar secreto para participar de um jogo, num local cheio de palhaços assassinos e sanguinários.

Itunes, 2016, 102 min.

Matheus Mans

DVD

BORBOLETA NEGRA

EUA, 2017.Dir. de Brian Goodman.

Antonio Banderas faz escritor em crise. Separado da mulher, isola-se numa cabana nas montanhas para tentar terminar um roteiro. Entra em cena Jonathan Rhys Meyers. Há informações de um serial killer à solta. Será ele? O thriller de Goodman joga com a dúvida.

Crianças

FANTASIA

Space Jam – O Jogo do Século

Divertida mistura de animação e live action. A sobrevivência da Terra depende do time formado por Michael Jordan e pela turma do ‘Looney Tunes’.

Max UP, 9h40. Colorido 81 min.