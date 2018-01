Assista TV

Filmes

Luiz Carlos Merten

Thelma & Louise

Thelma & Louise. (Eua, 1991.) Dir. de Ridley Scott, com Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Brad Pitt.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Autor de ficções científicas cultuadas como Alien, o Oitavo Passageiro e Blade Runner, o Caçador de Androides, Ridley Scott fez história com esse filme ‘contemporâneo’ que virou favorito das plateias femininas, não necessariamente feministas. Duas amigas abandonam suas casas e caem na estrada a bordo de um Cadillac. Buscam emoções fortes e ingressam numa vida de transgressões. O roteiro original de Callie Khouri ganhou o Oscar, Susan e Geena viraram estrelas e Brad Pitt, num papel à James Dean, virou objeto de desejo de meio mundo. O desfecho – olha o spoiler – contribuiu para o clima, e o culto, mas muita gente contesta se, no limite, a aventura é mesmo feminista. Afinal, Thelma & Louise fazem o que os homens sempre fizeram no cinema. E a questão é toda essa – é válido repetir a trajetória do homem?

Telecine Cult, 22 h. Reprise, colorido, 128 min.

VEJA TAMBÉM

Elektra

Elektra. (Eua, 2005.) Dir. de Rob Bowman, com Jennifer Garner, Goran Visnjic, Kirsten Prout, Terence Stamp.

Apesar do desfecho da personagem em Demolidor, a Elektra de Jennifer Garner voltou num filme só dela. Meio psicanalítico demais, mas com boas lutas (e certo charme).

Fox, 17h40. Reprise, colorido, 96 min.

Baixio das Bestas

(Brasil, 2006.) Dir. de Claudio Assis, com Fernando Teixeira, Caio Blat, Matheus Nachtergaele, Dira Paes.

Caio Blat ama Auxiliadora, mas a garota é explorada sexualmente pelo avô. Cláudio Assis sabe tirar poesia (e beleza) da sordidez. É um dos grandes diretores brasileiros.

Canal Brasil, 1h10. Reprise, colorido, 80 min.

Veja a programação TV asberta

Veja a programação de TV fechada

Streaming

DRAMA

Desajustados

Fusi é um quarentão que não amadureceu e ainda mora com a mãe, tendo uma vida monótona. Sua vida muda, porém, quando ele conhece o amor de sua vida.

Telecine play, 2015, 98 min.

COMÉDIA

Take Me

Ray vende simulações de sequestros, e seus negócios vão de mal a pior quando uma refém pouco convencional acaba cruzando o seu caminho

Netflix, 2017, 84 min.

SÉRIE

Animals

Voltada para o público adulto, esta série de animação personifica animais, como pombos e ratos, colocando-os em situações parecidas com a de humanos. Diversão na certa.

HBO GO, 2016, 30 min.

Matheus Mans

DVD

A LUZ ENTRE OCEANOS

EUA, 2016. Dir. de Derek Cianfrance. Paris. R$ 29,90

Um linda história de amor em que o mar, uma ilha e um farol são personagens tão importantes como o casal formado por Michael Fassbender e Alicia Vikander. Um bebê vai parar na praia. É criado por eles como filha, mas... Rachel Weisz também tem participação destacada.

Crianças

INFANTIL

Débi & Lóide – Dois Idiotas em Apuros

Talvez não seja bem infantil, mas as aventuras de Jim Carrey e Jeff Daniels através dos EUA terminaram virando cult também entre as crianças.

MAX UP, 15h10. Reprise, colorido., 106 min.