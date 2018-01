Assista TV

Filmes

Shakespeare Apaixonado

Shakespeare In Love. (Eua, 1998). Dir. de John Madden, com Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Geoffrey Rush.

Com base no roteiro de Tom Stoppard, o diretor Madden explica o autor por meio de sua obra e tece uma biografia imaginária de William Shakespeare tomando por referência suas mais célebres criações. É um roteiro muito engenhoso e merecedor do Oscar da categoria, que o filme também venceu. Conta a história de como o jovem Shakespeare, com muitas ideias e pouco dinheiro, encontra a musa inspiradora para a sua vida e para o seu trabalho. Apaixonado por ela, escreve um dos clássicos mais famosos da literatura inglesa. Além da trama, destaque para a graciosa interpretação de Gwyneth Paltrow e a presença sempre marcante de Dame Judi Dench. O filme foi vencedor de sete prêmios do Oscar, incluindo melhor filme, melhor atriz (infelizmente vencendo Fernanda Montenegro, por Central do Brasil), atriz coadjuvante e roteiro original.

Tc touch, 15h30. Reprise, colorido 135 min.

Karatê Kid

Karate Kid. (Eua, 1984). Dir. de John G. Avildsen, com Pat Morita, Ralph Macchio

Jovem tenta desenvolver sua autoestima lutando caratê, mas descobre que lutas marciais pedem mais do que simplesmente usar seus punhos. É quando conhece um mestre experiente, que decide ensiná-lo a lutar.

TCM, 10h16. Reprise, colorido, 127 min.

Rei Arthur

King Arthur. (Eua, 2004). Dir. de Antoine Fuqua,com Clive Owen, Keira Knightley, Stellan Skargard.

O rei Arthur quer voltar a Roma. Mas, antes, recebe uma arriscada missão: ao lado dos seis restantes Cavaleiros da Távola Redonda, deve resgatar um protegido do papa.

TNT, 20h07. Reprise, colorido, 153 min.

Streaming

ROMANCE

Como eu era antes de você

Louisa vive sem grandes ambições. Will, rico, ficou tetraplégico e se tornou depressivo. Assim, os dois, aos poucos, se aproximam e um amor inesperado surge entre eles.

Telecine play, 2016, 110 min.

DRAMA

Moonlight

Acompanha a jornada de um rapaz da periferia dos Estados Unidos e que tenta escapar do caminho das drogas e da criminalidade.

Netflix, 2017, 110 min.

COMÉDIA

A Grande Noite

Quando um pacato vendedor perde seu emprego, ele decide se juntar ao irmão Not, um punk que quer se rebelar contra a Europa.

Itunes, 2014, 95 min

Matheus Mans

DVD

A FACE OCULTA

Direção: Marlon Brando Elenco: Karl Malden R$ 29,90

Após fugir de um roubo em um banco do México, assaltante vê a chance de ficar com todo o ouro roubado quando decide deixar seu cúmplice para ser capturado. Pego em flagrante pela polícia local, o ajudante é preso e condenado. Única direção de Marlon Brando.

Crianças

COMÉDIA

Um Hóspede do Barulho

Uma família adota estranha criatura achada na floresta chamado Harry, gerando uma série de confusões. O filme faturou o Oscar de melhor maquiagem.

TCM, 14h30. Reprise, colorido, 110 min.