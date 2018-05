Filmes na TV

Sete Homens e um Destino

The Magnificent Seven. (Eua, 1960). Dir. de John Sturges, com Yul Brynner, Steve Mcqueen, Eli Wallach.

A inspiração foi um filme japonês, Os Sete Samurais, que Akira Kurosawa rodou em 1954 e cuja história se passa no século 16. Para se adaptar aos padrões de Hollywood, o diretor John Sturges ambientou a trama no Velho Oeste e antecipou o spaghetti western. Mesmo com tais mudanças radicais, Sete Homens e Um Destino logo se tornou, como seu inspirador, também um clássico. Sturges foi um dos grandes diretores de ação do cinema americano. Aqui, ele narra o drama dos camponeses que contratam pistoleiros para defendê-los dos bandidos que querem roubar suas colheitas. Não bastasse o interesse despertado pela trama, o filme tornou-se ainda memorável por diversas de suas cenas: Yul Brynner vestido de preto, Steve McQueen com um rifle ao seu lado no carro fúnebre e James Coburn despertando de seu cochilo ao ser provocado por um pistoleiro.

Telecine Cult, 17H45. Reprise, Colorido, 145 min.

Campo Grande

(Brasil, 2015). Dir. de Sandra Kogut, com Carla Ribas, Ygor Manoel

Regina mora na privilegiada zona sul do Rio de Janeiro. Certo dia, ela encontra na sua porta as crianças Rayane e Ygor. Decidida a ajudá-los a encontrar sua família, entra em contato com um mundo que não conhecia.

Canal Brasil,19h30. Reprise, Colorido, 108 min.

Robocop – Policial do Futuro

Robocop. (Eua, 1987). Dir. de Paul Verhoeven, com Peter Weller, Nancy Allen, Ronny Cox.

Depois de ter sido mortalmente ferido em cerco a marginais, policial transformado num misto de máquina e homem a serviço da justiça. Une humor e ação.

Telecine Cult, 15h55. Reprise, Colorido, 110 min.

Streaming

COMÉDIA

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

Uma das grandes surpresas de 2018, a comédia Jumanji surpreende com uma trama bem amarrada e momentos de comédia genuína.

LOOKE, 2017, 119 min.

SÉRIE

Gênio Diabólico

Um entregador de pizza é morto depois de assaltar um banco com uma bomba no pescoço. Essa história, incrivelmente, é só o ponto de partida dessa perturbadora série documental.

NETFLIX, 2018, 45 min.

DRAMA

A Lista de Honra

Três amigas se aproximam após a morte da quarta integrante do grupo e resolvem completar lista de desejos criada no Ensino Médio.

NOW, 2018, 103 min.

Matheus Mans

DVD

OS GUARDA-CHUVAS DO AMOR

Distribuição: New Line Home Video

Geneviève trabalha em uma elegante mas pouco lucrativa loja de guarda-chuvas. Ela se apaixona pelo mecânico Guy, mas sua mãe prefere que ela se case com alguém melhor de vida. Adorável musical de Jacques Demy, estrelado por Catherine Deneuve.

Crianças

AVENTURA

O Pequeno Stuart Little

Stuart é um ratinho abandonado, que vivia em um orfanato com outras crianças. Um dia, o casal Little decide adotá-lo, mas o filho e o gato da família não aceitam sua vinda.

TCM, 16h42. Reprise, Colorido, 86 min.