Filmes na TV

Quatro Casamentos e um

Funeral Four Weddings And a Funeral. (Inglaterra, 1994). Dir. de Mike Newell, Com Hugh Grant, Andie Macdowell.

Apesar de bonitão e charmoso, com uma fila de mulheres em seu encalço, um londrino de 32 anos não tem nenhuma vontade de se comprometer. E, quanto mais vê seus amigos se casando, mais ele se afasta do altar. Tudo muda quando conhece uma americana independente. Instantaneamente fisgado, ele começa a persegui-la até descobrir que ela está prestes a se comprometer. Comédia de humor finíssimo, que ajudou a consagrar Hugh Grant e uma série de atores ingleses. Uma pena que ele tenha se prendido a papéis semelhantes nos anos seguintes, ou seja, a de um inglês refinado. A produção independente projetou outros jovens talentos, como Kristin Scott Thomas, além de Grant. E o diretor inglês Newell revelou-se um bom substituto para os artesãos de antigamente, atuando nos mais variados gêneros.

Telecine Touch, 14H15. Reprise, Colorido, 130 min.

VEJA TAMBÉM

Cidade Baixa

(Brasil, 2005). Dir. de Sérgio Machado, com Wagner Moura, Alice Braga.

Amigos desde a infância, Deco e Naldinho ganham a vida fazendo fretes e aplicando pequenos golpes. Certo dia, conhecem a prostituta Karinna, que se torna protagonista de um instável triângulo amoroso.

Canal Brasil, 22h. Reprise, Colorido, 110 min.

Top Gun – Ases Indomáveis

Top Gun. (Eua, 1986). Dir. de Tony Scott, com Tom Cruise, Kelly Mcgillis, Val Kilmer.

Jovem ingressa na escola naval para se tornar um piloto de caça. Arrogante, ele logo arruma inimizades com seus colegas e se envolve com a instrutora da escola.

Telecine Cult, 9h25. Reprise, Colorido, 120 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

A Odisseia

Jacques-Yves Cousteau, além de cineasta e pesquisador, foi inovador, influente e audaz, com o objetivo de conquistar o mundo que vive escondido sob as águas. Belo filme.

Google Play, 2018, 123 min.

SÉRIE

Geek

Mergulhe no mundo imaginativo dos geeks com entusiastas de jogos, especialistas em realidade virtual, autores de quadrinhos e acadêmicos. Bom e profundo.

Netflix, 2017, 23 min.

DRAMA

O Império dos Sentidos

Dirigido pelo inovador Nagisa Oshima, O Império dos Sentidos é um filme polêmico sobre obsessão sexual e crítica à sociedade japonesa.

MUBI, 1976, 102 min.

Matheus Mans

DVD

A Canoa Furou

Dir.: Norman Taurog Distribuição: Classicline

No dia de seu casamento, anos após o fim da 2.ª Guerra Mundial, um ex-oficial é procurado pelos membros da Marinha por ter extraviado um demolidor de navios. Depois da morte de Jerry Lewis, no ano passado, todos seus filmes vêm chegando ao DVD.

Crianças

COMÉDIA

Harold

Aos 13 anos, Harold vive transformações, mas não contava com uma calvície prematura. Para piorar, ele ainda se adapta à nova escola e se transforma no alvo das piadas dos alunos.

Telecine Fun, 10h. Reprise, Colorido, 105 min.