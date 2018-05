Filmes

Entre Nós

(Brasil, 2013). Dir. de Paulo Morelli, com Maria Ribeiro, Caio Blat, Paulo Vilhena, Lee Taylor, Júlio Andrade.

Sete jovens com ambições literárias se reúnem em uma casa de campo, na Serra da Mantiqueira, e lá enterram cartas que devem ser lidas dez anos depois. Durante esse período, um deles morre e o esboço de seu livro é tomado por outro, que se torna um fenômeno literário. Quando voltam a se reencontrar, em 2002, verdades desagradáveis vêm à tona. A amizade é um tema caro na obra do cineasta Paulo Morelli. Em Cidade dos Homens (2007), ele mostrou dois jovens que crescem na favela, tendo o morro como cenário. Aqui, continua a montanha, mas a da classe média. O tema da amizade continua, mas questionada sobre a traição: aos amigos, aos ideais e a si mesmo. Abrir cartas depois de dez anos pode revelar que não mudamos como pretendíamos. Ou que vivemos de modo contrário ao que acreditávamos. Questionamentos que só engrandecem o filme.

TCM, 18h32. Reprise, Colorido, 102 min.

Trumbo: Lista Negra

Trumbo. (EUA, 2015). Dir. de Jay Roach, com Bryan Cranston, Helen Mirren.

Roteirista premiado, Dalton Trumbo foi perseguido pelo Comitê de Atividades Antiamericanas, preso e proibido de trabalhar. Ao sair

da cadeia, luta pelo direito, mas é obrigado a continuar escrevendo sob pseudônimo.

Telecine Cult, 15h15. Reprise, colorido, 113 min.

Filadélfia

Philadelphia. (EUA,1993). Dir. de Jonathan Demme, com Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas.

Jovem advogado com aids é despedido da firma em que trabalha tido como incompetente. Mas ele vai ao tribunal acusando

discriminação. Apesar dos percalços, bom filme.

TCM, 10h35. Reprise, colorido, 126 min.

Streaming

COMÉDIA

Ingrid Vai para o Oeste

Mostra a relação obcecada entre uma viciada em redes sociais e uma estrela do Instagram. Divertido e, em alguns pontos, interessante.

Itunes, 2017, 98 min.

SÉRIE

Investigação Criminal

Série documental sobre grandes crimes brasileiros traz aspectos pouco conhecidos sobre os Richthofens, Nardonis e até do Maníaco do Parque.

Netflix, 2012, 43 min.

TERROR

O Culto de Chucky

Nica está cumprindo pena num hospital psiquiátrico após ser acusada de ter assassinado sua família, crime cometido pelo boneco

Chucky. Divertido, como todos filmes do brinquedo.

Telecine Play, 2017, 89 min.

Matheus Mans

DVD

MAIO DE 68 NO CINEMA

Box com três discos

Caixa traz quatro filmes referentes às manifestações de maio de 1968, em Paris: Tudo Vai Bem, de Jean-Luc Godard; 1968, de Patrick Rotman; Loucuras de uma Primavera, de Louis Malle; e O Fundo do Ar É Vermelho, de Chris Marker. Chance para se rever a época.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Dama e o Vagabundo

Com a chegada do novo bebê, a cocker spaniel Dama sente-se abandonada pelos donos. Dama então decide fugir e, na rua, tem a ajuda do vira-lata Vagabundo. Clássico Disney.

Telecine Fun, 13h. Reprise, Colorido, 90 min.