Filmes

A Malvada

All About Eve. (EUA, 1950). Dir.de Joseph L. Mankiewicz, com Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders, Marilyn Monroe.

Atriz da Broadway no auge da carreira aceita primeiro a adulação e depois o pedido – tornar-se sua secretária – de uma jovem que se diz sua maior fã. O filme de Joseph Mankiewicz usa o relacionamento entre as duas como pano de fundo para as manipulações e as intrigas de bastidores no meio teatral de Nova York. Cruel e engraçado, o filme ganhou quatro Oscars em 1950, mas as duas atrizes, em performances extraordinárias, apesar de indicadas, perderam para a Judy Holiday de Nascida Ontem. Bette foi a terceira escolha para o papel. A primeira foi Claudette Colbert, que teve uma ruptura de disco e teve de abandonar o filme; a segunda foi Gertrude Lawrence, que acabou despedida por insistir em fazer um número musical como Margo. Bette, aos 42 anos, foi a tradução perfeita para a vitória da personalidade e da vontade sobre a beleza superficial. Imperdível.

Telecine Cult, 13h25. Reprise, P&B, 150 min.

VEJA TAMBÉM

Sob o Domínio do Mal

The Manchurian Candidate. (EUA, 2004). Dir. de Jonathan Demme, com Denzel Washington, Live Schreiber.

Refilmagem do clássico de 1962, agora atualizado para a Guerra do Golfo. Major tem pesadelos sobre o que se passou com seu pelotão, sob suspeita de lavagem cerebral.

Telecine Action, 12h15. Reprise, colorido, 135 min.

Scarface

Scarface. (EUA, 1983). Dir. de Brian de Palma, com Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer.

Outra refilmagem, aqui mais violenta sobre a ascensão de um cubano como chefe das drogas. Pacino impressiona pelos atos desmedidos e pelo consumo de droga.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 167 min.

Streaming

O Filho Uruguai

Uma mulher encontra no Uruguai o paradeiro de seu filho, sequestrado há 4 anos sem deixar pista. Cheio de dilemas morais, é um ótimo filme.

NOW, 2018, 96 min.

ROMANCE

Um Instante de Amor

Na França dos anos 1950, Gabrielle é uma mulher impulsiva e solitária. Preocupados, seus pais armam seu casamento ao mesmo tempo que ela se apaixona por outro homem.

Telecine Play, 2016, 118 min.

COMÉDIA

As Vozes

Mistura de drama com comédia, As Vozes mostra a história de um homem que mata a mulher amada e, depois disso, começa a escutar vozes. Bom filme.

Netflix, 2014, 103 min.

Matheus Mans

DVD

SONHOS DE UM SEDUTOR

Direção: Herbert Ross

Crítico de cinema é abandonado pela mulher, insatisfeita com sua insegurança emocional. A solução é fantástica: ele passa a receber conselhos de Humphrey Bogart, amante contumaz no cinema. Deliciosa comédia, com Woody Allen já representando Woody Allen.

Crianças

ANIMAÇÃO

Kubo e as Cordas Mágicas

Garoto japonês tem a vida mudada quando espírito faz com que todos os deuses e monstros o persigam. Ele vai precisar da armadura do pai.

Telecine Premium, 10h, Reprise, colorido. 115 min.