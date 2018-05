Filmes

O Grande Hotel Budapeste

The Grand Budapest Hotel. (Eua, 2014). Dir. de Wes Anderson, com Ralph Fiennes, Saoirse Ronan, Tony Revolory.

No período entre guerras mundiais, famoso gerente de um hotel europeu conhece um jovem empregado e os dois tornam-se melhores amigos. Entre as aventuras vividas pelos dois, constam o roubo de um famoso quadro do Renascimento, a batalha pela grande fortuna de uma família e as transformações históricas durante a primeira metade do século 20. Um dos filmes visualmente mais belos de Wes Anderson, que desenha seus filmes, e o storyboard acompanha o desenho sonoro. Destaque também para a bela interpretação de um elenco coeso. Fiennes vive o concierge de um famoso hotel da cidade fictícia de Zubrowka. Lá, ele conhece um empregado que se torna seu melhor amigo, além de viver uma aventura envolvendo bandidos e polícia. A trama bem-humorada revela a sutileza da narrativa adquirida ao longo dos anos pelo cineasta. Boa diversão.

Telecine Cult, 15h15. Reprise, colorido, 115 min.

Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento

Erin Brockovich. (Eua, 2000). Dir. de Steven Soderbergh, com Julia Roberts.

A história real de Erin Brockovich, mãe solteira desempregada que se torna assistente de advocacia e enfrenta uma grande empresa de energia da Califórnia.

TCM, 22h00. Reprise, colorido, 132 min.

Tron – Uma Odisseia

Eletrônica

Tron. (Eua, 1982). Dir. de Steven Lisberger, com Jeff Bridges.

Jovem engenheiro de softwares trabalha na ENCOM. Sua maior diversão, e também seu trabalho, é elaborar novos jogos de videogame, mas ele é roubado por um rival.

Telecine Cult, 22h00. Reprise, colorido, 105 min.

Streaming

AVENTURA

Uma Caminhada na Floresta

Depois de passar 20 anos na Inglaterra, um escritor volta aos EUA e convida um amigo de longa data para fazer a Trilha dos Apalaches. Com Robert Redford e Nick Nolte.

Netflix, 2015, 104 min.

DRAMA

Happy End

Novo filme do polêmico cineasta Michael Haneke, Happy End – que não tem nada de feliz – mostra a relação conturbada de uma família.

Google Play, 2017, 107 min.

AÇÃO

Jurassic World

Tentativa de trazer de volta o clássico filme de Steven Spielberg, Jurassic World mostra uma ilha repleta de dinossauros. É ruim, mas diverte.

Telecine Play, 2015, 117 min.

DVD

LAURA

Direção: Otto Preminger. Distribuição: New Line

Ao investigar a morte de Laura Hunt, detetive interroga um influente jornalista e amigo de Laura que a considera não apenas sua maior “criação”, mas também como sua propriedade pessoal. Clássico do cinema noir, um grande trabalho do diretor Otto Preminger

Crianças

FANTASIA

Cinderela (2015)

Após a morte de seu amado pai, Ella passa a conviver com sua terrível madrasta e as filhas, que a tratam como criada. Os efeitos especiais são da pesada e garantem a diversão.

Telecine Fun, 15h45. Reprise colorido, 115 min.