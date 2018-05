Filmes

La La Land

Nome Original. (Brasil, 1981.) Dir. de Damien Chazelle, com Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend.

Em Los Angeles, a aspirante a atriz Mia e o pianista de jazz Sebastian se apaixonam e juntos passam a perseguir seus sonhos e vontades. Conforme buscam o que desejam, os dois tentam fazer seu relacionamento dar certo. Já completam um ano as reviravoltas sofridas por La La Land. Depois de despontar como um potente reforço na onda revigorada de musicais em Hollywood (que já havia apresentado, pouco antes, Into the Woods e, principalmente, a maravilhosa versão de Les Misérables), o filme participou involuntariamente do vexame que marcou o encerramento da cerimônia do Oscar, quando La La Land figurou por alguns segundos como o melhor filme do ano – houve uma troca de envelopes e o vencedor, na verdade, foi Moonlight. Mesmo assim, o longa de Damien Chazelle (que já chamara atenção por Whiplash) resiste como bom passatempo.

Telecine Pipoca, 11h30. Reprise, colorido, 135 min.

Superman – O Filme

Superman: The Movie. (EUA, 1977). Dir. de Richard Donner, com Christopher Reeve.

A primeira versão cinematográfica da nova era do rapaz que chega à Terra depois que seu planeta é destruído. Com participação especial de Marlon Brando, tem Gene Hackman roubando a cena como o vilão.

TCM, 16h49. Reprise, colorido, 138 min.

Jack

Jack. (Eua, 1996). Dir. de Francis Ford Coppola, com Robin Williams, Diane Lane, Brian Kerwin.

Uma rara doença faz um menino crescer quatro vezes mais rápido que o normal, convertendo-o em um garoto com corpo de homem. Robin Williams garante o humor.

TCM, 14h55. Reprise, colorido, 114 min.

Streaming

AÇÃO

Perigo na Montanha

Na fronteira dos EUA com o Canadá, um homem comum vê sua família em risco e começa uma guerra contra os traficantes da região. Perfeito para quem quer ver Jason Momoa em ação.

Itunes, 2018, 93 min.

DRAMA

O Filho de Saul

Filme húngaro de difícil digestão, O Filho de Saul mostra o trabalho de um homem nos campos de concentração nazistas.

Telecine Play, 2015, 107 min.

DOCUMENTÁRIO

A Partida Final

Diante do fim inevitável, pacientes terminais conhecem profissionais de saúde determinados a mudar a nossa percepção sobre a vida e a morte. Importante.

Netflix, 2018, 40 min.

Matheus Mans

DVD

CINEMAGIA

Direção: Alan Oliveira

Documentário conta a história das videolocadoras de São Paulo, que conquistaram seu auge nos anos 1980 e 90 com o empréstimo de fitas de videocassete. Fundadores, funcionários, clientes, vendedores e distribuidores foram ouvidos sobre o “cinema em casa”.

Crianças

AVENTURA

Se Meu Fusca Falasse

Herbie é um Fusca com personalidade e pertence a uma agência de veículos cujo dono é um piloto de corridas sem caráter. Grande sucesso dos anos 1960, o filme ainda tem charme.

Telecine Cult, 10h55. Reprise, colorido, 120 min.