Milk – A Voz da Igualdade

Milk. (EUA, 2008). Dir.de Gus Van Sant, com Sean Penn, Emile Hirsch.

A cada cerimônia de entrega do Oscar, sempre há alguma categoria principal cujo ganhador é uma unanimidade antes mesmo de ser aberto o envelope revelador. Foi o que aconteceu com Sean Penn, vencedor como melhor ator por Milk – A Voz da Igualdade. Um prêmio merecido: ele interpreta Harvey Milk, um dos primeiros ativistas que lutaram pelos direitos dos homossexuais e que terminou assassinado em São Francisco nos anos 1970, quando iniciava uma promissora carreira política. Dirigido por Gus Van Sant, o filme concentra-se no trabalho preciso de Penn. Ele não apenas buscou repetir o tom da voz ou os gestos característicos de Milk, mas imprime uma verdade em seu discurso. Idêntica coerência ao comentar a vitória no Oscar, quando foi incisivo contra o pensamento ainda arraigado na cultura americana sobre a condição de subalternos dos homossexuais.

Telecine Touch, 23h50. Reprise, colorido, 135 min.

Por Uns Dólares a Mais

Per Qualche Dollaro In Piú. (Itália, 1965). Dir. de Sergio Leone, com Clint Eastwood, Lee Van Cleef.

Caçador de recompensas está atrás de Índio, um perigoso bandido, e é também perseguido por outro caçador, o coronel Douglas Mortimer. Isso o obriga a se juntar a um dos dois.

Telecine Cult, 15h55. Reprise, colorido, 145 min.

Meu Amigo Hindu

(EUA, 2016). Dir. de Hector Babenco, com Willem Dafoe, Bárbara Paz, Maria Fernanda Cândido.

Cineasta diagnosticado com câncer precisa se submeter a um transplante. No hospital, ele conhece um menino hindu, que se torna seu amigo. A despedida de Babenco.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 124 min.

The Rain

Seis anos após um vírus exterminar quase toda a população da Escandinávia, um grupo de jovens sobreviventes parte em busca de segurança – e de respostas.

Netflix, 2018, 46 min.

The Post

Com Tom Hanks e Meryl Streep, este filme de Steven Spielberg mostra os bastidores do Washington Post numa complicada situação política.

NOW, 2018, 116 min.

Planeta dos Macacos: A Origem

Will tenta encontrar a cura do Alzheimer. Para isso, ele usa o pai e César, um filhote de macaco, como cobaias. Mas César acaba se transformando.

Telecine Play, 2011, 102 min.

O REI DO SHOW

Com: Hugh Jackman

Inspirado na história de P.T. Barnum (Jackman) e celebrando o nascimento do show business, o filme acompanha o visionário que surgiu do nada para criar um espetáculo fascinante. Musical que celebra a diversidade, especialmente em um número de tirar o fôlego.

Procurando Dory

Um ano após ajudar Marlin a reencontrar o filho Nemo, Dory tem um insight e lembra de sua amada família. Com saudades, ela decide fazer de tudo para reencontrá-los.

Telecine Premium, 14h. Reprise, colorido, 110 min.