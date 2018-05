Filmes

Tubarão

Jaws. (EUA, 1975.) Dir. de Steven Spielberg, com Richard Dreyfuss, Roy Scheider, Robert Shaw.

Em 1975, Spielberg era um jovem de 29 anos, mas já havia dirigido diversos filmes para TV e cinema. Encurralado, feito para TV, foi considerado tão bom que ganhou distribuição internacional e Louca Escapada teve direito a tapete vermelho em Cannes. Mas o estouro veio com Tubarão, o primeiro. Amity, uma praia que, de amistosa, não tem nada. Um gigantesco tubarão está atacando no mar e, em terra, está todo mundo ouriçado por causa disso. Os comerciantes querem faturar e pressionam o prefeito, que cobra da polícia. Três homens – um cientista, um lobo do mar e o policial lançam-se ao oceano para enfrentar a besta fera. Quando Spielberg fez Tubarão, o primeiro Exorcista já assombrara o mundo. Tubarão foi, e permanece, um marco. Depois do de Spielberg, a emissora vai mostrar o 2 (16h15), o 3 (18h25) e o 4 (20h20). Uma overdose de Tubarão.

Telecine Cult, 14 h. Reprise, colorido, 124 min.

Como Nossos Pais

(Brasil, 2017.) Dir. de Laís Bodanzky, com Maria Ribeiro, Paulo Vilhena, Clarisse Abujamra, Jorge Mautner.

Pode ser que tantos prêmios tenham sido excessivos, mas a história da mulher em busca de afirmação e numa relação complicada com a mãe tem a pegada de Laís Bodanzky. E é muito bom.

Canal Brasil, 19h40. Reprise, colorido, 106 min.

Christine – O Carro Assassino

Christine. (EUA, 1983.) Dir. de John Carpenter, com Keith Gordon, Alexandra Paul, Harry Dean Stanton.

A Christine do título é um Plymouth 1958. Seu novo dono fica obcecado por ele e Christine retribui desenvolvendo uma personalidade assassina.

TCM, 22 h. Reprise, colorido, 110 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Lino

Boa animação brasileira que mostra um homem transformado num gato gigante. É infantil e bobinho, mas ótimo para os menores.

Looke, 2017, 94 min.

COMÉDIA

Policial em Apuros 2

Os policiais Ben e James precisam ir para Miami, antes do casamento de um deles, para resolver um caso de tráfico de drogas. Divertido.

Netflix, 2016, 102 min.

DRAMA

Antes do Inverno

Paul é um cirurgião respeitado. Lucie cozinha primorosamente. Casados há mais de 30 anos, eles trazem alegria e uma sensação de estabilidade. Até que uma estranha se apaixona por Paul…

Mubi, 2013, 102 min.

DVD

Inverno De Sangue Em Veneza

Inglaterra/Itália, 1973. Dir. de Nicolas Roeg.

Descobrir por que esse filme foi proibido pela censura do regime militar talvez seja mistério maior que o da trama. Casal traumatizado pela morte da filha encontra videntes que dizem que a criança quer se comunicar. Eleito o melhor filme inglês de todos os tempos.

Crianças

AÇÃO

Transformers - O Último Cavaleiro

Filme faturou menos nos cinemas, mas manteve a aura da série com sua história que remonta ao ciclo arturiano e aos cavaleiros da Távola Redonda.

Telecine Pipoca, 20 h. Inédito, 159 min.