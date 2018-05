Filmes

O Sopro do Coração

Le Souffle Au Coeur. (França, 1971.) Dir. de Louis Malle, com Lea Massari, Benoît Ferreux, Daniel Gélin, Michel Lonsdale.

Há 40 e tantos anos, quase 50, a censura do regime militar proibiu o filme de Malle, colocando-o no rol de obras indesejáveis como Z, Laranja Mecânica, Último Tango em Paris, etc. A justificativa para a proibição era sempre a salvaguarda das instituições e da família. Malle já era o cineasta do escândalo – o sexo em Os Amantes, o suicídio em 30 Anos Esta Noite, a prostituição infantil em Pretty Baby. Hoje, só o pensamento mais retrógrado vai ver perigo nas imagens de incesto do filme. Laurent é um garoto. Está internado por causa da doença que o fragiliza, o sopro no coração. No hospital, fica mais perto da mãe, e ela é o protótipo da mulher burguesa e insatisfeita. Ocorre alguma coisa, mas a cena de intimidade entre mãe e filho é delicada e até casta, face ao que o cinema tem avançado. Integrado à força na nouvelle vague, Malle foi sempre o corpo estranho no movimento.

Telecine Cult, 22 h. Reprise, colorido, 118 min.

Narradores de Javé

(Brasil, 2003.) Dir. de Eliane Caffé, com José Dumont, Gero Camilo, Matheus Nachtergaele, Rui Rezende, Luci Pereira, Nelson Xavier.

Para evitar que sua cidade seja inundada por uma represa, os moradores de Javé tecem histórias para que ela seja tombada. Tradição, modernidade e a força das palavras.

Canal Brasil, 19h10. Reprise, colorido, 100 min.

O Silêncio do Céu

(Brasil, 2016.) Dir. de Marco Dutra, com Leonardo Sbaraglia, Carolina Dieckmann, Chino Darín.

Mulher é estuprada por dois homens que invadem a casa. O marido chega, vê, e não reage. Ela silencia. E ficam os dois tentando sepultar a experiência terrível. Não dá certo, claro. Um filme belo, forte.

Canal Brasil, 22 h. Reprise, colorido, 102 min.

Streaming

SUSPENSE

Motorrad

Aos moldes de Mad Max, este filme nacional mostra um grupo de motoqueiros que decide explorar uma trilha abandonada. Diverte e mostra uma diferente face do cinema brasileiro.

NOW, 2018, 91 min.

AÇÃO

Machete Mata

Filme de ação trash que, aos poucos, virou cult. Mostra a jornada de Machete Cortez, um justiceiro que precisa matar um terrorista perigoso.

Telecine Play, 2013, 108 min.

ROMANCE

Doce Argumento

Na escola, dois jovens são bons de briga e funcionam sob pressão. Mas e no amor? É uma comédia romântica açucarada, mas que ajuda a passar o tempo.

Netflix, 2018, 92 min.

DVD

Obras-Primas do Terror 8

3 discos, 6 filmes, mais extras.

Seis exemplares de gênero, desde A Casa Sinistra (1932). Os demais incluem a bizarra versão de O Médico e o Monstro, O Médico e a Irmã Monstro; O Dia da Besta e, a cereja do bolo, o inquietante Um Lugar Tranquilo no Campo, de Elio Petri, com Vanessa Redgrave e Franco Nero.

Crianças

ANIMAÇÃO

Como Treinar Seu Dragão

Numa era em que vikings e dragões travam guerras mortais, o herdeiro do clã liga-se a filhote de dragão que não consegue voar. Ele o treina às escondidas. Um encanto de animação.

FOX, 17h50. Reprise, colorido, 98 min.