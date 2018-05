Filmes

A Guerra dos Roses

The War Of The Roses. (Eua, 1989.) Dir. e Interpretação de Danny de Vito, com Michael Douglas, Kathleen Turner.

Michael Douglas e Kathleen Turner já haviam selado a parceria em dois grandes êxitos de público nos anos 1980 – Tudo por Uma Esmeralda e A Joia do Nilo. Ela como escritora e ele como aventureiro, personagem dela. O público adorou a mistura de realidade e ficção. E então, Danny De Vito, que já estava nos outros filmes, resolveu dirigir a dupla. O Sr. e a Sra. Rose. O casamento, aparentemente perfeito, rui e o título entrega o que ocorre. Em vez de se separarem amigavelmente, os Roses iniciam uma guerra. Preferem destruir a casa, com tudo dentro, a dividi-la. Humor físico, verbal. Ódio contra ódio. E qual é o sentimento que resta disso? Derrisão. Logo depois dos filmes com Jack Colton, o filho de Kirk Douglas viveu o ano talvez mais glorioso de sua carreira. Em 1987, recebeu o Oscar por Wall Street – Poder e Dinheiro e estourou com o thriller Atração Fatal.

Telecine Cult, 14h00. Reprise, colorido, 116 min.

A Sogra

Mother In Law. (Eua, 2005.) Dir. de Robert Lukedin, com Jennifer López, Jane Fonda, Michael Vartan.

Jane Fonda, que foi mito sexual nos anos 1960, agora é a sogra megera que inferniza a vida de Jennifer Lopez. Outra guerra familiar, mas certamente mais amena que a dos Roses.

TCM, 12h55. Reprise, colorido, 101 min

Barbarella

Barbarella. (França/Itália, 1968.) Dir. de Roger Vadim, com Jane Fonda, John Philip Law, Ugo Tognazzi, Anita Pallenberg.

Para lembrar como Jane Fonda foi mito sexual. Ela faz heroína do século 41 e entre suas aventuras está a descoberta do sexo tradicional.

Telecine Cult, 22h00. Reprise, Colorido, 98 Min.

Streaming

DRAMA

Sombras da Vida

Um dos melhores filmes de 2017, Sombras da Vida mostra a jornada de um fantasma que precisa lidar com a morte da esposa. Emocionante, frio e cruel.

NOW, 2017, 92 min.

COMÉDIA

Lá Vem os Pais

Adam Sandler é um homem simples, mas que quer organizar o casamento da filha e acaba gerando um caos familiar. É genérico, mas rende algumas boas risadas.

Netflix, 2018, 116 min.

ROMANCE

A Culpa é das Estrelas

Romance adolescente sobre dois jovens que enfrentam o câncer e, por isso, levam a vida ao máximo. Emocionante, ainda que clichê.

Telecine Play, 2014, 121 min.

Matheus Mans

DVD

ATLANTIC CITY

Canadá/França, 1980. Dir. de Louis Malle.

Agradeça à Paragon, que está relançando em DVD a obra do francês Malle, alguns de seus grandes filmes pelo menos. Aqui, Lancaster faz gângster aposentado que se envolve com a prostituta Susan Sarandon e volta à ativa quando o ex-marido violento ressurge.

Crianças

COMÉDIA

O Cachorro Bombeiro

Cachorro mais famoso de Hollywood se perde e é adotado por bombeiros. Ele ajuda garoto a apagar incêndio e vira herói da comunidade, com direito a fotografia no hall da fama.

FOX, 14h25. Reprise, colorido, 111 min.