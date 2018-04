Filmes

Corpo Elétrico

(Brasil, 2017.) Dir. de Marcelo Caetano, com Kelner Macêdo, Ana Flávia Cavalcanti, Henrique Zanoni.

No biênio 2016/17, o cinema brasileiro foi marcado por filmes como Boi Neon, Pela Janela e Corpo Elétrico. O que eles têm em comum? São filmes que discutem gêneros, não propriamente gêneros de cinema, mas humanos. Homens, mulheres, gays – o universo LGBT. São filmes sobre trabalhadores. O garoto de Corpo Elétrico sai da fábrica com os colegas, e o diretor busca uma forma moderna, e contemporânea, de homenagear os pioneiros irmãos Lumière, La Sortie des Usines. Kelner Macêdo, o personagem chama-se Elias, trabalha numa confecção do Bom Retiro. É talentoso, mas não ambicioso. Deixa-se levar – homo, hétero, bi. Elias expressa um mal-estar muito atual. Vive o momento, meio à deriva. Termina o filme na praia, na água, flutuando. Nada é conclusivo. Marcelo Caetano não entrega sua história pronta para o público. Cabe ao espectador preencher eventuais lacunas.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 94 Min.

VEJA TAMBÉM

Jogos Patrióticos

Patriot Games. (EUA, 1992.) Dir. de Phillip Noyce, com Harrison Ford, Anne Archer.

Agente evita atentado contra a família real inglesa e sua família torna-se alvo do terrorista, que busca vingança. Thriller adaptado do best-seller de Tom Clancy.

Paramount, 18h50. Reprise, colorido, 117 min.

Um Estranho no Ninho

One Flew Over The Cuckoo’s Nest. (EUA, 1975.) Dir. de Milos Forman, com Jack Nicholson, Louise Fletcher.

Paciente num instituto psiquiátrico desafia a ordem representada pela rígida enfermeira chefe. Forman, que morreu em abril, e seu big five: Oscar de filme, diretor, ator, atriz e roteiro (adaptado).

Paramount, 0h30. Reprise, colorido, 133 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Tudo sobre minha mãe

O filho de Manuela morre atropelado, sem saber quem é o pai. Ela, triste com a situação, sai à procura do pai do garoto.

Telecine Play, 1999, 101 min.

GUERRA

War Machine

Filme original da Netflix e com Brad Pitt no elenco, acompanha a história de um general que comanda um poderoso exército, mas que sofre de extrema vaidade.

Netflix, 2017, 122 min.

NACIONAL

O Vendedor de Sonhos

Baseado no livro de Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos conta a história de um homem prestes a se matar. Neste momento, porém, um estranho aparece e tenta convencê-lo a viver.

Google Play, 2016, 96 min.

Matheus Mans

DVD

ASCENSOR PARA O CADAFALSO

Fr., 1958. Dir. de Louis Malle. Silver Screen. R$ 39,90

Jeanne Moreau e o amante, Maurice Ronet, planejam o crime perfeito, mas o acaso intervém. Malle e seu policial precursor da nouvelle vague. Jeanne deambula pela Av. Champs Elysées. É seu álibi, e a trilha de paz (improvisada) de Miles Davis cria o clima. Bela foto em PB.

Crianças

ANIMAÇÃO

Bee Movie - A História de Uma Abelha

Abelha descobre que a humanidade, há milênios, consome o produto sem pagar à sua espécie. E resolve processar a humanidade por isso.

FOX, 16h30. Reprise, colorido, 90 min.