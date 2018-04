Filmes na TV

A Dama da Madrugada

All In A Night’s Work. (Eua, 1961.) Dir. de Joseph Anthony, com Dean Martin, Shirley Maclaine, Cliff Robertson.

Sidney Sheldon criou séries como Jeannie É Um Gênio e Casal 20. Recebeu o Oscar de roteiro original por O Solteirão Cobiçado, com Cary Grant, em 1948. Já seria um currículo e tanto, mas ele ainda virou um bem-sucedido autor de best-sellers. Prolífico – escreveu 32 romances, 250 roteiros de TV, 25 de cinema e seis peças –, Sheldon admitia gostar particularmente dessa história sobre mulher que se envolve inadvertidamente na cena de uma morte (um crime?) e passa a impressão de charlatã, que vai querer chantagear o personagem de Dean Martin. Shirley MacLaine é quem faz o papel, naquele registro de humor dramático que sempre foi seu forte. Dean Martin integrava a gangue de Frank Sinatra em Hollywood, e Shirley participou, como única mulher, do grupo. Tudo isso faz parte da história, e o filme de Joseph Anthony também.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 94 min.

Caminhos Ásperos

Hondo. (Eua, 1953.) Dir. de John Farrow, com John Wayne, Geraldine Page, Michael Pate.

O pai de Mia Farrow dirige o mítico John Wayne num papel diferente na carreira do astro. Ele faz mestiço dividido na guerra entre brancos e índios, mas se arrisca para defender mulher e seu filho pequeno.

Telecine Cult, 11H05. Reprise, Colorido, 84 min.

Por Amor

For Love Of The Game. (Eua, 1999). Dir. de Sam Raimi, com Kevin Costner, Kelly Preston, John C. Reilly.

Costner faz jogador de beisebol em crise. O time não quer renovar seu contrato, a namorada que terminar. Diretor de fantasias (Noite Alucinante, Homem-Aranha), Raimi tenta aqui o melodrama. E sai-se bem.

TCM, 18H05. Reprise, Colorido, 138 min.

Streaming

COMÉDIA

Quase 18

Filme independente divertido, Quase 18 mostra o drama de uma menina que descobre que sua melhor amiga está namorando o seu irmão. Leve, filme faz um bom retrato da juventude.

ITUNES, 2017, 105 min.

DRAMA

Terceira Pessoa

Mostra um grupo de pessoas, em vários lugares do mundo, que passam por obstáculos no amor e nos relacionamentos.

NETFLIX, 2013, 136 min.

TERROR

Corrente do Mal

Uma jovem começa a ser perseguida por um fantasma após ter sua primeira relação sexual. A história é estranha, mas é um ótimo filme de terror. Extremamente original.

Telecine Play, 2014, 97 min.

Matheus Mans

DVD

HORROR MUDO

As versões de O Médico e o Monstro com John Barrymore, e de O Corcunda de Notre Dame e o Fantasma da Ópera com Lon Chaney. Mas a pérola da seleção é a Carruagem Fantasma, de Victor Sjöström, que Ingmar Bergman considerava um de seus filmes preferidos.

Crianças

AVENTURA

Branca de Neve e o Caçador

Nessa releitura do clássico conto de fadas, o caçador recebe a ordem de matar Branca de Neve mas se torna seu aliado contra a rainha má.

FOX, 18 H. Reprise, Colorido, 127 min.