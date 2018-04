Filmes

Gabriel e a Montanha

(BrasiL, 2017) Dir. de Fellipe Gamarano Barbosa, com João Pedro Zappa, Carol Abras.

Fellipe talvez seja hoje só Barbosa para quem acompanha sua carreira de diretor, mas, nesse caso, o Gamarano, seu nome do meio, possui um significado especial. Era assim que Gabriel Buchmann e ele, colegas no Colégio São Bento, no Rio, se identificavam. Fellipe era Gamarano, o amigo, Gabiruba. Gabriel, que era economista, partiu, como mochileiro, numa viagem de coleta de informações para sua tese de doutorado político. Gabriel queria estudar/conhecer a pobreza, até como forma de propor ferramentas políticas e econômicas para a sua superação. A viagem terminou em tragédia. Gabriel morreu de hipotermia ao se perder no mítico Monte Mulanje, no Malaui. Seu corpo só foi encontrado muito depois. O resultado é um filme raro, no panorama brasileiro e internacional. Foi premiado em Cannes, no ano passado, na Semana da Crítica.

Canal Brasil, 22h. Inédito, colorido, 131 min.

A Pantera Cor de Rosa

The Pink Panther. (EUA, 1964.) Dir. de Blake Edwards, com Peter Sellers, David Niven, Capucine, Claudia Cardinale.

Primeiro filme do Inspetor Clouseau e da Pantera Cor de Rosa, que se tornou emblemática personagem. Desastrado, ele investiga roubo de joia. Clássico de humor e sofisticação.

Telecine Cult, 16h05. Reprise, cor. 93 min.

O Céu de Suely

(Brasil, 2006.) Dir. de Karin Aïnouz, com Hermila Guedes, João Miguel, Georgina Castro.

Suely volta grávida para casa, no Nordeste, à espera do companheiro, que não aparece. Precisando de dinheiro, promove uma certa rifa. Bela revelação de atriz, e diretor.

Canal Brasil, 0h30. Reprise, cor. 86 min.

Streaming

SÉRIE

Turma do Peito

Esta divertida e despretensiosa série original mostra a rotina enlouquecida de uma mãe de primeira viagem. Faz rir.

Netflix, 2018, 28 min.

MUSICAL

Mamma Mia!

De fato, não é o melhor filme musical da história. Longe disso. Mas diverte com músicas do ABBA e com boas atuações de Meryl Streep e Pierce Brosnan.

Telecine Play, 2008, 108 min.

DRAMA

O Destino de uma Nação

Um dos filmes mais fracos do Oscar 2018, mas que agrada. Mostra momentos da vida de Winston Churchill como primeiro ministro britânico. Direção de Joe Wright, com Gary Oldman.

Itunes, 2018, 124 min.

Matheus Mans

DVD

COLEÇÃO JUMANJI OS DOIS FILMES, DE 1995 E 2017, E EXTRAS.

Robin Williams e Dwayne Johnson interpretam duas versões do livro de Chris Van Allsburg sobre jogo que suga os participantes para dentro da aventura. O segundo tem mais humor, e ambos jogam com efeitos de ponta. Os extras detalham como foram feitos.

Crianças

MISTÉRIO

O Enigma da Pirâmide

Ou O Jovem Sherlock, com a primeira aventura de Sherlock e seu amigo Watson, que investigam mortes misteriosas – e ritualísticas, espetaculares – no câmpus da escola.

Telecine Cult, 18h10. Reprise, cor, 129 Min.