É Apenas o Fim do Mundo

Juste La Fin du Monde. (França, 2016.) Dir. de Xavier Dolan, com Marion Cotillard, Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Nathalie Baye, Léa Seydoux.

Aos 27 anos e com seis longas no currículo, o canadense Xavier Dolan carrega a aura de gênio precoce ou enfant terrible, depende do ponto de vista. Suas múltiplas atribuições – diretor, roteirista, ator, produtor, montador – também parecem excessivas para múltiplos críticos que tendem a duvidar de tantos talentos, por mais reconhecimento que Dolan tenha em festivais como Cannes, o maior do mundo. Mas a verdade é que o garoto está cada vez melhor. Mommy e, agora, É Apenas o Fim do Mundo, baseado na peça de Jean-Luc Lagarce, revelam seu amadurecimento cada vez maior. Os personagens estão cada vez mais densos. Gaspard Ulliel faz esse homem que volta para casa, após mais de dez anos de afastamento. Está terminal. Vem não apenas para anunciar a próxima morte, mas para revelar – o quê?

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 97 min.

Cidade de Deus

(Brasil, 2002.) Dir. de Fernando Meirelles, com Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Douglas Silva, Alice Braga, Matheus Nachtergaele, Seu Jorge.

Talvez o mais influente filme brasileiro contemporâneo. A luta pelo poder em torno do tráfico. Grandes atuações, grandes cenas – a da galinha é antológica.

FOX, 1715. Reprise, Colorido, 135 min.

Trainspotting - Sem Limite

Trainspotting.(Grã-Bretanha, 1996.) Dir. de Danny Boyle, com Evan Mcgregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Ewen Bremner.

Amigos na periferia de Edimburgo. Drogas, desemprego, alucinações. Filme fez história por seus temas e pelo foco na violência.

Paramount, 1H25. Reprise, Colorido, 90 min.

Chef’s Table

A belíssima série documental sobre culinária ganha mais uma temporada. Agora, sobre grandes confeiteiros ao redor do mundo.

Netflix, 2018, 50 min.

Você Desapareceu

Conta a história da professora Mia, uma mulher que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando seu marido é descoberto desviando fundos do trabalho e com um tumor cerebral.

Itunes, 2018, 117 min.

Um Amável Pão-Duro

François Gautier é um típico pão-duro, não gastando dinheiro com nada. As coisas mudam, porém, quando ele descobre que tem uma filha.

Telecine Play, 2016, 85 min.

Me Chame Pelo Seu Nome

O veterano James Ivory ganhou Oscar de roteiro adaptado pelo belo trabalho nesse filme sobre a descoberta da homossexualidade por garoto que se envolve com homem mais velho. Toda a beleza do verão na Toscana, as atuações de Armie Hammer e Timothée Chalamet.

O Rei Leão

Uma das grandes animações do cinema, vencedora do prêmio da categoria. Ecos de Shakespeare na história de Simba, o leão jovem que ganha ajuda dos amigos.

Telecine Fun, 18H15. Reprise, Colorido, 89 min.