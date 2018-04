Filmes na TV

Maratona Sergio Leone

Por um Punhado De Dólares/Per um Pupgno Di Dollari, Itália, 1964; Por Uns Dólares A Mais/Per Qualche Dollaro In Più, Itália, 1965; Três Homens em Conflito/Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo, Itália, 1966; Era Uma Vez No Oeste/c'era Una Volta Il West, Itália, 1968; quando explode a Vingança/Giù La Testa, Itália, 1971.

O Telecine Cult promove a revisão de todos os spaghetti westerns do italiano Leone. Cinco filmes que foram esculpindo uma visão desmistificadora do gênero e também um estilo particular, operístico, em que a partitura de Ennio Morricone foi sempre decisiva para estender o tempo. Pois é sempre disso que tratam os filmes de Leone – do tempo. Desde o primeiro de seus bangue-bangues, livremente adaptado de Yojimbo, de Akira Kurosawa, os filmes foram sempre contestando a figura do herói e o maniqueísmo tradicional do western de Hollywood. Clint Eastwood e Charles Bronson redefiniram o pistoleiro, segundo Leone.

Telecine Cult, A partir das 14h30, Até 3h40 (da manhã seguinte).

Repo Men - O Resgate de Órgãos

Repo Men.(Eua, 2010.) Dir. de Miguel Sapochnik, com Jude Law, Forrest Whitaker, Alice Braga.

Não exatamente o remake do filme de Alex Cox, de 1984, mas outra versão dos assassinos que retiram órgãos de pessoas que não quitaram dívidas com empresa futurista.

Warner, 16H49. Reprise, Colorido, 111 min.

Última Parada 174

(Brasil, 2008.) Dir. de Bruno Barreto, com Michel Gomes, Chris Vianna, Marcello Melo Jr.

Versão ficcional do episódio que inspirou o documentário Ônibus 174. Garoto que sobreviveu à chacina da Candelária, no Rio, sequestra ônibus. Bem-feito, mas não repercutiu como o longa de José Padilha.

Canal Brasil, 22h. Reprise, Colorido, 110 min.

Streaming

COMÉDIA

Apostando Tudo

Após perder US$ 50 mil que não eram dele, Eddie começa a reconstruir sua vida. Um acontecimento inesperado, porém, faz com que ele reveja suas escolhas.

Netflix, 2017, 88 min.

DRAMA

O dia depois de amanhã

A Terra está sendo destruída por conta do aquecimento global. Um pai, no entanto, acredita que seu filho ainda está vivo e parte em sua busca. Com Jake Gyllenhaal e Dennis Quaid.

Google Play, 2004, 124 min.

ANIMAÇÃO

O Bom Dinossauro

E se os dinossauros e os humanos coexistissem? Esta animação pouco comentada da Disney mostra essa curiosa e divertida relação.

Itunes, 2015, 90 min.

Matheus Mans

DVD

KEN RUSSELL

Famoso pelo estilo barroco e pela temática associada ao sexo, Russell poderá ser revisto por meio de seis de seus filmes, incluindo algumas de suas obras mais características: Os Demônios, Tommy, Crimes de Paixão, Gótico, etc. Duas horas de extras.

Crianças

ANIMAÇÃO

Moana - Um Mar de Aventuras

Na linha das heroínas empoderadas da Disney, a história de garota que reabre a tradição de navegadores da tribo e parte em busca de uma ilha mítica.

Telecine Pipoca, 20h. Colorido, 107 min.