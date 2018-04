Filmes

O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas

St. Elmo's Fire. (EUA, 1985.) Dir. de Joel Schumacher, com Demi Moore, Rob Lowe, Emilio Estevez, Andrew Mccarthy.

Nos anos 1980, por meio de uma série de comédias levemente românticas, o diretor e roteirista John Hughes fez o retrato de toda uma geração. O Clube dos Cinco marcou época. Mas talvez seja esse o filme definitivo da tendência. No começo, sete jovens caminham felizes para a câmera. Acabam de graduar-se. Têm o futuro pela frente. O filme é sobre o choque dessa garotada com a realidade. Corte para um hospital. Houve um acidente de carro, os amigos correm, solidários. Sonhos desfeitos, amores desencontrados. Joel Schumacher fez muitos filmes de ação e outras obras de um perfil mais intimista. Em São Paulo, admitiu, certa vez, que todos abordam sempre a morte. Face ao inevitável fim de tudo, os jovens do filme estão querendo sempre recomeçar. Schumacher captou esse momento único da juventude.

TCM, 16h07. Reprise, colorido, 108 min.

Da Terra Nascem os Homens

The Big Countyry. (EUA, 1958.) Dir. de William Wyler, com Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston.

Almofadinha do Leste participa das guerras de famílias por terras, no Velho Oeste. Trilha memorável de Jerome Moross. Oscar de coadjuvante para Burl Ives.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 165 min.

Noites do Sertão

Noites Do Sertão. (Brasil, 1983.) Dir. de Carlos Alberto Prates Correia, com Cristina Aché, Débora Bloch, Tony Ramos.

Abandonada pelo marido, mulher descobre um novo mundo. Baseado em Guimarães Rosa, um filme com trilha de Tavinho Moura.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 100 min.

Streaming

HISTÓRIA

Francofonia

Em 1940, um diretor de museu e um oficial alemão trabalham juntos para proteger as obras de arte do Museu do Louvre contra uma invasão nazista. Poético.

Itunes, 2016, 87 min.

COMÉDIA

A Grande Aposta

Concorrente a melhor filme no Oscar, acompanha um grupo de executivos do setor financeiro durante a crise de 2008.

NOW, 2015, 130 min.

DRAMA

Eu, Daniel Blake

Após sair do trabalho por problemas de saúde, um senhor tem seu auxílio interrompido e precisa de um novo emprego. Em sua jornada, porém, surpresas começam a acontecer.

Google Play, 2017, 100 min.

DVD

IMPÉRIO DOS SENTIDOS

Japão, 1976. Dir. de Nagisa Oshima

O japonês Oshima fez história com seu longa que ultrapassou os limites do erotismo e da pornografia e incorporou o sexo explícito ao cinema autoral e de arte. Um casal vive intensamente a vertigem amorosa. Mais de 40 anos depois, o filme segue sem igual.

Crianças

FANTASIA

Tomorrowland

Inventor e garota embarcam numa viagem para descobrir os segredos de um lugar do futuro que existe na memória compartilhada de ambos.

Telecine Fun, 19h40. Reprise, colorido, 130 min.