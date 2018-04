Filmes

Quase Famosos

Almost Famous. (EUA, 2000.) Dir. de Cameron Crowe, com Billy Cudrup, Kate Hudson, Frances Mcdormand, Jason Lee, Zooey Deschanel.

Aos 16 anos, e apadrinhado por um famoso crítico da época, Cameron Crowe começou a acompanhar turnês de bandas famosas como Lep Zeppelin e Allman Brothers, sobre as quais também escrevia na Rolling Stone. Crowe sempre quis contar essa história, a sua história, e só conseguiu quando encontrou o ator Patrick Fugit. “Ele era engraçado, desajeitado.” Fugit cai na estrada seguindo seus ídolos. Bom moço, ele fica mandando informes à mãe, e Frances McDormand repete, como um mantra, que ele se mantenha longe das drogas. Sexo e rock’n’roll. Com base nas próprias experiências, Crowe poderia ter filmado o lado pesado, sombrio, da fama e do rock. Escolheu o lado leve. Fez um filme divertido, cativante, sentimental. A trilha é um regalo. Esse é um daqueles filmes que permanecem com o público, a vida toda.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 122 Min.

VEJA TAMBÉM

Cosmópolis

Cosmopolis. (EUA, 1993.) Dir. de David Cronenberg, com Robert Pattinson, Juliette Binoche, Paul Giamatti, Sarah Gadon.

Homens e máquinas, um tema que cala fundo no diretor Cronenberg. Aqui, baseado no livro de Don De Lillo, ele mostra Robert Pattinson prisioneiro da sua limusine. Negócios, sexo, o mundo torna-se opressor.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 109 Min.

Bar Esperança - O Último Que Fecha

(Brasil, 1983). Dir. e Interpretação de Hugo Carvana, com Silvia Bandeira, Marília Pêra, Paulo César Pereio.

Artistas, intelectuais, amigos. As vidas de todos giram em torno do bar do título. E se não houver esperança? Legado de humor e humanidade de Carvana.

Canal Brasil, 23H40. Reprise, Colorido, 127 min.

Streaming

SUSPENSE

Small Town Crime

Quando um ex-policial alcoólatra e desacreditado encontra o corpo de uma mulher, ele se vê obrigado a ir atrás do assassino numa jornada sombria em busca de justiça. Bom filme. Com Octavia Spencer.

NETFLIX, 2017, 92 min.

NACIONAL

A Busca

Wagner Moura sai em busca de Pedro, seu filho que fugiu de casa sem dizer para onde iria. Tenso e emocionante.

Telecine Play, 2012, 120 min.

DRAMA

Amador

Um talentoso garoto de 14 anos, considerado um fenômeno do basquete, é recrutado para jogar numa escola de elite. Lá, porém, ele encontra um ambiente hostil e corrupto.

NETFLIX, 2018, 93 min.

DVD

Lua Negra

A fase norte-americana de Malle foi marcada por filmes estranhos. Como esse. Garota sobrevive a acidente e acorda numa casa habitada por uma senhora que não sai do leito. Dividem sua atenção – crianças, um porco, um rato, um unicórnio. O que representam?

Crianças

ANIMAÇÃO

A Era do Gelo

Desde o primeiro Era do Gelo, de 2002, e até o quarto – O Big Bang –, será possível rever toda a série com Manny, Sid, Diego e Scrat. Grande diversão.

Telecine Fun, 15h05. Colorido, até 22h.