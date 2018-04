Filmes na TV

O Ovo da Serpente

The Serpent’s Egg. (Eua,1978.) Dir. de Ingmar Bergman, com Liv Ullman, David Carradine, Heinz Bennent, Gert Frobe.

Em janeiro de 1976, Ingmar Bergman viveu o que chamava de catástrofe. Acusado de evasão fiscal, foi preso e iniciou um exílio de quase dez anos da Suécia. Durante o período, estabeleceu-se na Alemanha e realizou, com produção de Dino De Laurentiis, seu único filme 100% hollywoodiano. Voltou-se para a gênese do nazismo, em 1923. Um trapezista judeu, a cunhada que se apresenta num bordel. Derrocada ética e estética. O título vem de uma fala de Brutus em Júlio César, a tragédia de Shakespeare. É preciso identificar e destruir a gênese do mal. Em julho, dia 14, comemora-se o centenário de nascimento de Ingmar. Também em julho, 30, serão 11 anos de sua morte. Em todo o mundo, preparam-se grandes homenagens a um dos maiores artistas do cinema. Mesmo que não seja um de seus melhores filmes, O Ovo da Serpente é raro.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 120 Min.

O Profissional

Leon. (Eua, 1993.) Dir. de Luc Besson, com Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman.

Jean Reno faz Leon, o profissional, que protege garota quando ela é caçada por sádico. A ambiência nova-iorquina, a destreza da menina com as armas, tudo surpreende.

A&E, 16H35. Reprise, Colorido, 103 Min.

A Busca

(Brasil, 1998.) Dir. de Luciano Moura, com Wagner Moura, Lima Duarte, Mariana Lima.

Wagner como pai que nunca deu atenção ao filho, e agora ele desaparece. Num momento mágico, Wagner encontra o pai, Lima Duarte. O cinema é uma coisa emocionante.

Canal Brasil, 0 H. Reprise, Colorido, 90 Min.

Streaming

TERROR

Corrente do Mal

Uma jovem começa a ser perseguida por um fantasma após ter sua primeira relação sexual. A história é estranha, mas é um ótimo filme de terror. Extremamente original.

NETFLIX, 2014, 107 min.

DRAMA

O Valor de um Homem

Vincent Lindon é um homem de meia-idade que tenta se recolocar no mercado de trabalho. Para isso, porém, ele vai passar por situações que o colocarão à prova.

Telecine Play, 2015, 91 min.

DRAMA

A Leoa

Um homem cuida sozinho da filha, que nasceu com uma rara condição genética que faz com que ela tenha pelos por todo o seu corpo.

ITUNES, 2017, 117 min.

Matheus Mans

DVD

FELIZES JUNTOS

Tony Leung e Leslie Cheung se estabelecem em Buenos Aires. Amores expressos, homossexualidade. A voz de Caetano e a natureza humana que se recusa a ser reprimida. O banho de sangue no matadouro. Em definitivo, um dos mais belos filmes da história.

Crianças

AVENTURA

Pequenos Espiões 4

Jessica Alba recebe convite para voltar ao serviço secreto. O cineasta tex-mex Robert Rodriguez adora humor, efeitos. O programa tem tudo.

Telecine Fun, 14H30. Colorido, 89 min.