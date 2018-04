Filmes

Os Guerreiros Pilantras

Kellys Heroes. (EUA, 1970.) Dir. de Brian G. Hutton, com Clint Eastwood, Donald Sutherland, Telly Savalas e Don Rickles

Existem casos singulares no cinema de Hollywood. Grande diretor de ação (Predador, Duro de Matar), John McTiernan destruiu sua carreira - e chegou a ser preso - por causa de um episódio de escuta irregular. Brian G. Hutton talvez seja ainda mais esquisito. Diretor de dois sucessos com Clint - Desafio das Águias e esse -, decidiu que o mundo precisava mais de bombeiros que de cineastas e trocou de profissão. Clint faz Kelly, que se põe à frente de um grupo de soldados rebeldes. Caçam um tesouro dos nazistas. Na hora H, improvisam um duelo claramente inspirado nos confrontos operísticos dos spaghetti westerns de Sergio Leone. Mesmo sem o prestígio de crítica de seu contemporâneo MASH, também com Donald Sutherland, os guerreiros pilantras têm tudo a ver com a guerra desmistificadora de Robert Altman.

TCM, 14h51. Reprise, colorido, 149 min.

Rio Grande

Rio Grande. (EUA, 1986.) Dir. de John Ford, com John Wayne, Maureen O'hara, Ben Johnson e Claude Jarman Jr.

A guerra contra os índios. John Wayne comanda forte e a ex-mulher, Maureen O’Hara, ressurge em sua vida, quando o filho resolve seguir o pai na carreira militar.

Telecine Cult, 16h35. Reprise, PB., 105 min.

Afterimage

Powidoki. (Polônia, 2016.) Dir. de Andrzej Wajda.

O tributo do grande Wajda ao pintor Wladyslaw Strzeminski, que se opôs ao realismo socialista nas artes polonesas e foi sempre um farol em defesa da liberdade de expressão face ao comunismo.

Telecine Cult, 22h. Inédito, Colorido, 98 min.

Streaming

DRAMA

120 batimentos por minuto

Forte, corajoso e emocionante filme francês que se passa nos anos 1990 mostra os efeitos da aids em um jovem ativista. Necessário.

Itunes, 2017, 143 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Órbita 9

Mistura de drama com suspense e romance, o filme original Órbita 9, da Netflix, é inventivo, apesar de não ser a reinvenção do gênero. Diverte e emociona.

Netflix, 2018, 94 min.

SUSPENSE

Fargo

Clássico dos irmãos Coen, Fargo mostra as várias desventuras de personagens muito característicos do cinema dos dois diretores. Clássico.

Telecine Play, 1996, 97 min.

Matheus Mans

DVD

Beau Geste

Eua, 1939. Dir. de William A. Wellman.

Três irmãos aventureiros enterram-se no deserto e conhecem o inferno nas mãos de um sargento cruel. O prestigiado diretor Wellman oferece papéis emblemáticos a três grandes astros da época do lançamento - Cooper, Robert Preston e Ray Milland.

Crianças

ANIMAÇÃO

Princesa Encantada

Primeiro de uma série. Garota educada para ser a princesa ideal revela natureza rebelde que a predispõe a desafiar várias regras.

HBO Family, 13h55. Reprise, colorido, 81 min.