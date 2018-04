T2 Trainspotting

T2 Trainspotting. (Brasil, 2017.) Dir. de Danny Boyle, com Ewan Mcgregor, Ewen Bremner E Jonny Lee Miller.

Renton (Ewan McGregor) retorna à cidade natal após 20 anos. Hoje, entretanto, ele é um homem novo, com um emprego fixo e livre das drogas. Seus amigos, todavia, não tiveram a mesma “sorte”: Sick Boy (Jonny Lee Miller) comanda um comércio à beira da falência, Spud (Ewen Bremner) continua dependente de heroína e Begbie (Robert Carlyle) foi preso. Com o decorrer do filme, Renton revela que sua realidade não é tão positiva quanto ele imaginava. O personagem principal volta a praticar crimes. Sequência de Trainspotting – Sem Limites (1996), a produção de Danny Boyle é inspirada no livro Porno, de Irvine Welsh. A exemplo do primeiro longa, que tinha Lou Reed, New Order e Iggy Pop entre os destaques, a trilha de T2 Trainspotting chama a atenção. Radio Ga Ga (Queen) e Dreaming (Blondie) são algumas das canções que narram as novas aventuras do grupo.

Max Prime , 16H25. Reprise, Colorido, 117 min.

Ghost - Do Outro Lado da Vida

Ghost. (Eua, 1990.) Dir. de Jerry Zucker, com Demi Moore E Patrick Swayze.

Sam (Patrick Swayze) e Molly (Demi Moore) são apaixonados um pelo outro. Em um assalto, Sam leva um tiro e morre. Mas ele não vai embora, fica na Terra em forma de espírito e acaba descobrindo que seu assassinato não foi por acaso.

Telecine Touch, 22h. Reprise, Colorido, 122 min.

Faroeste Caboclo

Faroeste Caboclo. (Brasil, 2013.) Dir. de René Sampaio, com Antônio Calloni, Cesar Troncoso E Fabrício Boliveira

A saga de João de Santo Cristo (Fabrício Boliveira) desde a infância, no interior da Bahia, até sua ascensão, quando vai tentar a sorte em Brasília.

WARNER, 22h30. Reprise, Colorido, 189 min.

EXTRAORDINÁRIO

Filme conta a história de um menino de 10 anos chamado Auggie, impedido de frequentar a escola por conta de uma deformidade facial. Começando a quinta série em uma nova escola, ele luta para mostrar aos colegas que, apesar das aparências, é um garoto comum.,

Crianças

ANIMAÇÃO

Marte Precisa de Mães

Milo é um menino que reclama das ordens da sua mãe. Só que a vida dele muda de vez quando os marcianos decidem

sequestrá-la.

Telecine Fun, 18h35. Reprise, Colorido, 90 min.