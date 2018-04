Filmes na TV

Homem sem Sombra

Hollow Man. (Eua, 2000.) Dir. de Paul Verhoeven, com Kevin Bacon, Elisabeth Shue, Josh Brolin.

Na trilha aberta pelo sucesso de público e crítica de Elle, em 2016, o holandês Verhoeven viu sua obra anterior revalorizada, inclusive os trabalhos mais polêmicos nos EUA. Tropas Estelares foi resgatado por Cahiers du Cinéma como obra-prima e até Showgirls, que lhe deu a Framboesa de Ouro de pior diretor, está sendo visto com outros olhos. Nesse novo quadro, sobram elogios para a livre adaptação que Verhoeven fez de O Homem Invisível, de H.G. Wells. Na versão dele, grupo de cientistas desenvolve a fórmula da invisibilidade, que Kevin Bacon termina testando nele mesmo. A nova condição desperta uma sensação de impunidade e ele começa a fazer coisas antes inimagináveis – entra na casa dos outros, cede ao seu voyeurismo, etc. No limite, o que está em jogo é a tentação do fascismo. No atual quadro do mundo, é obra que vale, realmente, (re)ver.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 129 Min.

VEJA TAMBÉM

A Rainha de Katwe

Queen Of Katwe.(Eua, 2016.) Dir. de Mira Nair. com Madina Nalwanga, Lupita Nyong'o, David Oyelowo.

A Disney e o empoderamento feminino. Garota de um lugarejo pobre de Uganda vira campeã mundial de xadrez. A indiana Nair conta sua história com convicção, e o elenco ajuda.

Telecine Pipoca, 17H05. Reprise, Colorido, 124 min.

Dois Filhos de Francisco

(Brasil, 2005.) Dir. de Breno Silveira, com Ângelo Antônio, Dira Paes, Lima Duarte.

A história de Zezé Di Camargo e Luciano contada do ângulo do pai da dupla, Seu Francisco, que nunca deixou de acreditar no sucesso dos filhos. Um grande filme.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 132 min.

Streaming

DRAMA

McFarland dos EUA

O professor Jim White se muda para uma comunidade latina e, apesar das várias diferenças culturais, consegue criar laços com seus alunos. Bom para a família.

NETFLIX, 2015, 129 min.

SUSPENSE

Deserto em Fogo

Uma equipe de cientistas vai para a América do Sul para investigar uma catástrofe. Ao chegar lá, as coisas tomam um rumo perigoso e inesperado. Com Michael Shannon.

Telecine Play, 2016, 97 min.

DRAMA

De Volta

Por meio de desejos e memórias reprimidas, acompanhamos a volta de uma garota para sua cidade natal, no Líbano, destruída após a guerra.

Google Play, 2018, 94 min.

Matheus Mans

DVD

VASSALOS DA AMBIÇÃO

Henry Fonda e Cliff Robertson disputam uma indicação política e a suspeita de homossexualidade pode destruir as chances de um deles. Baseado na peça de Gore Vidal, e adaptado pelo autor, o filme é poderoso. Situações fortes, diálogo vivo. Fez história, na época.

Crianças

ANIMAÇÃO

Por Água Abaixo

Rato de estimação, criado em casa, ganha ajuda de ratazana que tem um barco, para tentar voltar ao lar. O tema por excelência do cinema americano numa versão divertida.

FOX, 14H50. Reprise, Colorido, 84 min.