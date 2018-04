Filmes na TV

Uma Noite Alucinante

The Evil Dead. (Eua, 1983.) Dir. de Sam Raimi, com Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Betsy Baker, Hal Delrich, Sarah York.

Também chamado de A Morte do Demônio, esse clássico de terror ‘gore’ fez a fama do diretor Raimi e permanece como um dos filmes mais repulsivos já feitos. De orçamento modestíssimo e muito estilizado, bebe na fonte de autores cults que faziam a cabeça de Raimi e seus amigos, quando eram estudantes de cinema – George A. Romero (A Noite dos Mortos Vivos), Dario Argento (Suspíria), William Friedkin (O Exorcista), etc. Cinco estudantes passam fim de semana numa cabana isolada. Descobrem um documento antigo, O Livro dos Mortos, que leem em voz alta e terminam invocando o demônio. Uma das garotas fica possuída e, apesar dos esforços do irmão para salvá-la, inicia ciclo de destruição. O filme chegou a ser proibido na Inglaterra e só foi liberado com cortes. Teve duas sequências, e os efeitos, cada vez mais sanguinolentos, exigem espectadores de estômagos fortes.

TCM, 12H52. Reprise, Colorido, 85 min.

Irma Vap – O Retorno

(Brasil, 2006.) Dir. de Carla Camurati, com Marco Nanini, Ney Latorraca.

Tentativa de remontar peça cultuada vira confusão quando muita gente se mete no negócio. Comédia que celebra a arte do ator e o artifício do teatro. Mas o que fazia a graça no palco – as trocas de cena – perde-se na tela.

Canal Brasil, 15 H. Reprise, Colorido, 98 min.

Fase IV – Destruição

Phase Iv. (Eua, 1974.) Dir. de Saul Bass, com Nigel Davenport, Lynne Frederick, Michael Murphy.

Colônia de formigas inteligentes interfere na vida de humanos. Saul Bass dirigiu as talvez mais belas cenas de créditos do cinema. Fez um filme visualmente impressionante.

PARAMOUNT, 3 H. Reprise, Colorido, 86 min.

Streaming

AÇÃO

Eu Sou a Fúria

John Travolta é Stanley, um homem revoltado com o assassinato de sua esposa, e sai em busca de vingança. Ótima diversão despretensiosa para passar o tempo.

Telecine Play, 2016, 86 min.

COMÉDIA

Mulheres do Século XX

Na Califórnia dos anos 1970, uma mãe tenta cuidar de sua família da melhor forma possível enquanto também procura respostas para as vidas de suas duas jovens amigas.

ITUNES, 2017, 119 min.

DRAMA

Macbeth

Nova adaptação do romance de William Shakespeare conta a clássica história sob o ponto de vista do diretor australiano Justin Kurzel.

Google Play, 2015, 112 min.

Matheus Mans

DVD

GIALLO VOLUME 5

O ‘giallo’, filme policial e de suspense, virou tendência do cinema industrial italiano nos anos 1970. Sanguinolentos, puxando para o terror, o lançamento inclui O Estripador de Nova York, de Lucio Fulci, e Sete Orquídeas Manchadas de Sangue, de Umberto Lenzi.

Crianças

AÇÃO

O Shaolin do Sertão

No interior do Ceará, nos anos 1980, lutadores de vale-tudo criam campeonato e sujeito simples tem a chance de mostrar tudo o que aprendeu assistindo a filmes de artes marciais.

Telecine Pipoca, 12H10. Colorido, 100 min.