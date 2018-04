Filmes na TV

Sansão e Dalila

Samson And Delilah. (Eua, 1949.) Dir. de Cecil B. De Mille, com Victor Mature, Hedy Lamarr, George Sanders, Angela Lansbury, Russell (Russ) Tamblyn.

No começo de sua carreira, em Mocinho Encrenqueiro, Jerry Lewis fez o mundo rir como mensageiro num estúdio. Ele puxa um fio solto no chão e vem abaixo o cenário de papelão de um daqueles épicos bíblicos de Cecil B. de Mille. É um diretor que todo mundo ama odiar, ainda mais que era direitista radical e apoiou o macarthismo. O homem podia ser polêmico. O artista tinha seus momentos. De Mille via na Bíblia uma fonte inesgotável de relatos. Sansão e Dalila é exemplar. O herói, cuja força está nos cabelos, é traído por Dalila, que o entrega aos filisteus. Mas por que ela trai? Toda a força do filme vem da construção de uma personagem feminina insinuante e intensa. Dalila é uma pantera amorosa. Sansão provoca a fera, ela reage. Hedy é a própria representação da beleza. E Victor Mature nunca esteve melhor.

Telecine Cult, 16H05. Reprise, Colorido, 128 min.

Romance Policial

(Brasil, 2012.) Dir. de Jorge Durán, com Daniel De Oliveira, Daniela Ramirez, Álvaro Rudolphy.

Daniel de Oliveira faz escritor que viaja aos Andes em busca de inspiração. O processo criativo, a metalinguagem e ecos da ditadura chilena que assombram o diretor Durán.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 98 min.

A Suprema Felicidade

(Brasil, 2010.) Dir. de Arnaldo Jabor, com Marco Nanini, Dan Stulbach, Jayme Matarazzo, Mariana Lima, Maria Flor.

A crônica de uma família por Jabor. A crítica caiu matando, mas tem algumas das mais belas cenas do cinema brasileiro.

Canal Brasil, 1H50. Reprise , Colorido, 125 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

The Titan

Mostra um experimento científico que tenta tornar os humanos hábeis para morar em uma lua de Saturno. A ideia é boa, mas a execução pode deixar o público dividido.

NETFLIX, 2018, 97 min.

DOCUMENTÁRIO

Exodus

Conta a incrível história de seis pessoas de diferentes partes do mundo que foram forçadas a deixar seus lares. Emociona.

ITUNES, 2018, 91 min.

COMÉDIA

Doidas e Santas

Beatriz é especialista em terapia de casais. Mas, em casa, ela enfrenta problemas no seu casamento e nas relações com sua filha adolescente, mãe e irmã.

Telecine Play, 2016, 94 min.

Matheus Mans

DVD

DESERTO EM FOGO

Uma cientista culpa empresa por desastre ecológico na América do Sul, mas tem de se unir a executivo para salvar vidas quando vulcão entra em erupção. Werner Herzog dirige Michael Shannon e Gael García Bernal – diretor e elenco garantem a qualidade da obra.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Rei Leão 2 – O Reino de Simba

A filha do rei leão fica dividida entre o pai e amigo que foi exilado. E só ela poderá reunificar o reino de Simba. Ecos de Shakespeare, Romeu e Julieta.

Telecine Fun, 18H45. Colorido, 81 min.