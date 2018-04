Cavalo de Guerra

War Horse. (Eua, 2011.) Dir. de Steven Spielberg, com Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watson.

Spielberg flertou várias vezes com o espírito de John Ford em seus filmes, fazendo referências ao mestre aqui e ali. Mas, se há um filme ‘fordiano’ entre todos os que fez, é esse épico sobre a 1.ª Grande Guerra, sobre garoto que parte para o front na expectativa de reencontrar seu cavalo, recrutado para integrar a cavalaria contra o inimigo. Spielberg cria cenas de cortar o fôlego, e nenhuma impressiona mais que a corrida desenfreada do cavalo pelas trincheiras. Elas, por sinal, vêm de outra influência sobre Spielberg – Stanley Kubrick e seu Glória Feita de Sangue. (Nos cinemas, em Jogador N.º 1, há uma homenagem a outro Kubrick, o genial O Iluminado.) O importante é que você não precisa saber de Ford para viajar na humanidade do filme. No final, estropiados, o garoto, feito homem, e o cavalo... Veja. Nenhuma descrição pode dar conta de tanta beleza.

Telecine Touch, 9H40. Reprise, Colorido, 155 min.

VEJA TAMBÉM

Sabrina

Sabrina. (Eua, 1954.) Dir. de Billy Wilder, com Audrey Hepburn, Humphrey Bogart, William Holden.

A filha do motorista vai para Paris, volta transformada e é disputada por dois irmãos milionários. O momento romântico do cínico Wilder beneficia-se do elenco genial.

Telecine Cult, 14H05. Reprise, P&B, 113 Min.

Trindade Violenta

Three Violent People. (Eua, 1956.) Dir. de Rudolph Mate, com Charlton Heston, Anne Baxter, Tom Tryon, Gilbert Roland.

Charlton Heston volta da Guerra Civil casado e tem de enfrentar o passado obscuro da mulher. Western sólido, bom elenco.

Telecine Cul, 23H45. Reprise, Colorido, 100 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

INFANTIL

Meu Amigo, o Dragão

Emocionante releitura do desenho da Disney, Meu Amigo, o Dragão mostra a amizade de um menino com um simpático dragão. Emociona e conta com Robert Redford no elenco.

Google Play, 2016, 103 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Travelers

Um agente do FBI lidera uma equipe de viajantes com a missão de voltar para o século 21 e ajudar a humanidade a evitar o futuro sombrio que a espera.

NETFLIX, 2016, 50 min.

COMÉDIA

Truman

Com ares de drama, esse filme argentino mostra o reencontro de dois amigos de infância, que precisam dar um último adeus. Emocionante e ainda tem Ricardo Darín.

Telecine Play, 2016, 108 min.

Matheus Mans

DVD

IMPÉRIO DE GÂNGSTER

John Drew Barrymore trabalha para gângster judeu que estabeleceu sua base em Nova York – e é amante da antiga namorada do herói, que vai tentar reconquistá-la. Steve McQueen, ainda coadjuvante, já revela o brilho que fez dele um dos maiores astros dos anos 1960.

Crianças

AÇÃO

Uma Aventura Animal

Casal de irmãos sobrevive a acidente de avião em que morre o pai. Com a ajuda do cachorro, sobrevivem a ambiente hostil, enquanto a mãe comanda as buscas.

Telecine Fun, 11H20. Colorido, 92 min.