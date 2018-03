O Segredo de Mary Reilly

Mary Reilly. (Inglaterra, 1995.) Dir. de Stephen Frears, com Julia Roberts, John Malkovich, Glenn Close, Michael Gambon.

O cinema contou muitas vezes a história de O Médico e O Monstro, romance clássico de Robert Louis Stevenson, mas essa talvez seja a versão mais original. Julia Roberts faz Mary Reilly, a empregada do Dr. Jekyll, e as transformações de seu empregador – virando o monstruoso Mr. Hyde – são vistas do ângulo dela. O inglês Frears possui um talento especial para se ajustar às diferentes histórias que quer contar, e o que o caracteriza é sempre sua excelência como diretor de atores. Não apenas Julia, mas também John Malkovich, em dupla participação – como Jekyll e Hyde –, e Glenn Close, como dona de bordel, estão irretocáveis. O dramaturgo Christopher Hampton, que já havia escrito Ligações Perigosas para o diretor, assina o roteiro. Ele se baseou no romance de Valerie Martin, que, por sua vez, adquiriu projeção com sua releitura do original de Stevenson.

CINEMAX, 1H39. Reprise, Colorido, 108 min.

Loucas de Alegria

La Pazza Gioia. (Itália, 2016.) Dir. de Paolo Virzi, com Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti.

Pacientes de um instituto psiquátrico na Toscana, Valeria e Micaela fogem e caem na estrada para uma vida de aventura. Muita riqueza de observação e um show das duas atrizes.

Telecine Cult, 8H55. Reprise, Colorido, 118 min.

Madame Satã

(Brasil, 2002..) Dir. de Karim Ainouz, com Lázaro Ramos, Marcélia Cartaxo, Flávio Bauraqui.

A vida do lendário João Francisco dos Santos, gay que enfrentou o preconceito e virou malandro respeitado na Lapa carioca. Lázaro é grande no papel.

Canal Brasil, Reprise, Colorido, 100 MIN.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

O Legado de Osíris

Boa produção australiana que mostra que existe ficção científica boa fora dos EUA. Aqui, um pai volta para a Terra, completamente dizimada, em busca da filha. As continuações prometem.

Telecine Play, 2016, 95 min.

AÇÃO

Conspiração Terrorista

O filme tem grande elenco: Michael Douglas, Noomi Rapace, John Malkovich. Mas é mais um filme de intriga de espionagem. No final, só diverte.

NETFLIX, 2017, 98 min.

COMÉDIA

Psi

Com toques cômicos e ambientada em SP, a série acompanha um psicanalista que tem que lidar com casos inusitados e, por vezes, perigosos.

HBO GO, 2014, 50 min.

Matheus Mans

DVD

PARIS PODE ESPERAR

Mulher de Francis Ford Coppola, e autora do admirável documentário O Apocalipse de Um Cineasta, Eleanor estreia na ficção oferecendo um belo papel a Diane Lane. Ela faz mulher de produtor de Hollywood que tem de conter os avanços de sócio do marido, durante viagem pela França.

Crianças

ANIMAÇÃO

Meu Malvado Favorito 3

Gru reencontra o irmão Dru, que lhe propõe um golpe. Terceiro da série que estourou no gosto do público. E, claro, com os Minions, amarelinhos que sempre garantem diversão.

Telecine Pipoca, 17H55. Colorido, 90 min.