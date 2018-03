Filmes

Os Incompreendidos

Les Quatre-Cents Coups. (França, 1959.) Dir. de François Truffaut, com Jean-Pierre Léaud, Clairen Maurier, Albert Rémy.

O longa de estreia de Truffaut, que se inspirou na própria vida, e o personagem Antoine Doinel virou seu alter-ego, sempre na interpretação de Jean-Pierre Léaud. Garoto criado em reformatório, sem amor, Doinel foi sendo seguido pela câmera do autor em momentos decisivos de sua vida. Considerado um dos filmes definidores da nouvelle vague, Os Incompreendidos tem o que se pode considerar um começo emblemático. A câmera percorre Paris, passa pelo ferro (a Torre Eiffel), a pedra, até se deter no rosto do menino. No desfecho, ele corre para o mar, símbolo de liberdade, e a imagem inspirou Glauber Rocha na cena final de seu clássico Deus e o Diabo na Terra do Sol. Apadrinhado por Jean Cocteau, que integrava o júri do Festival de Cannes, Truffaut recebeu o prêmio de direção. E o filme tem Jeanne Moreau numa participação especial.

Telecine Cult, 0h. Reprise, P&B, 99 min.

VEJA TAMBÉM

O Enigma do Outro Mundo

The Thing. (EUA, 1982.) Dir. de John Carpenter, com Kurt Russell, Wilford Brimley.

Contemporânea de E.T., a fantasia científica de Carpenter trilha outro rumo – o do terror. Ser do espaço ataca uma base. Prepare-se para a imagem assustadora da cabeça decepada caminhando com pernas de inseto.

TCM, 23h45. Reprise, colorido, 108 min.

Vai Trabalhar, Vagabundo

(Brasil, 1973.) Dir. e Interpretação de Hugo Carvana, com Odete Lara, Nelson Xavier, Paulo César Pereio.

O tributo do ator e diretor Carvana ao malandro carioca. Melhor filme em Gramado, melhor trilha (de Chico Buarque) na Itália e a cena da sinuca entre o Russo e Babalu.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 95 min.

Streaming

DRAMA

‘Handia’

Filme que perdeu, injustamente, no Goya deste ano conta a história de família basca com um filho que sofre de gigantismo. É filmaço.

Netflix, 2017, 114 min.

COMÉDIA

‘Não Conte para Ela’

Laura, Eve, Anouch e Yaël são quatro primas que estão enroladas quando o assunto é o amor. Por isso, elas decidem esconder quando descobrem que o noivo de uma delas a está traindo.

Telecine Play, 2016, 91 min.

DRAMA

‘A Exceção’

Mostra um romance perigoso entre um oficial nazista e uma jovem holandesa judia na casa do ex-czar alemão. Bom registro histórico.

Google Play, 2017, 107 min.

DVD

ASSASSINATO NO EXPRESSO ORIENTE

EUA, 1974.

Narrada em elaborados planos-sequência, a versão de Sidney Lumet para o original de Agatha Christie dá de dez na mais recente, de Kenneth Branagh. Albert Finney é quem faz Hercule Poirot e Ingrid Bergman venceu o Oscar de coadjuvante pelo papel.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Que Será de Nozes

Esquilos planejam invadir loja de departamentos e se apossar do estoque de nozes para enfrentar o rigor do inverno. Bem simpático, e com personagens e situações engraçados.

HBO family, 10h42. Colorido, 86 min.