Rocky – Um Lutador

Rocky. (Eua, 1976.) Dir. de John G. Avildsen, com Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith.

Vencedor dos Oscars de melhor filme, direção e montagem de 1976, Rocky representava uma espécie de tudo ou nada para Stallone. Ele não conseguia emplacar na carreira e concebeu essa história sobre um zé-ninguém que tem sua grande chance de sair do anonimato ao enfrentar campeão. O filme virou um fenômeno, deu origem a uma série de sequências e Stallone, transformado em astro, converteu Rocky e outro personagem contemporâneo do lutador – Rambo – em emblemas da era Ronald Reagan. Talvez seja impossível não gostar desse primeiro filme da série, que tem figuras muito humanas (a mulher, o treinador) e beneficia-se de cenas gloriosas, como a corrida através da cidade, até o Capitólio, com os acordes da trilha de Bill Conti ao fundo. Inesgotável, a série abre nova vertente com o filho de Apollo Creed, Nascido para Lutar.

PARAMOUNT, 21H20. Reprise, Colorido, 119 min.

Quando Um Homem É Homem

Mclintock!. (Eua, 1963.) Dir. de Andrew Mclaglen, com John Wayne, Maureen O’hara, Patrick Wayne, Stefanie Powers.

As feministas devem se manter longe dessa transposição de A Megera Domada para o western. Maureen O’Hara quer o divórcio, mas quem diz que o imbatível John Wayne vai aceitar?

Telecine Cult, 22 bH. Reprise, Colorido, 127 min.

Killer Joe – Matador de

Aluguel

Killer Joe. (Eua, 2011.) Dir. De William Friedkin, Com Matthew Mcconaughey, Emile Hirsch, Juno Temple.

Homem planeja a morte da própria mãe para pagar dívidas de jogo, mas o assassino de aluguel tem outros planos. A família como horror.

CINEMAX, 0H09. Reprise, Colorido, 102 min.

DRAMA

Tudo por Dinheiro

Um ex-jogador de futebol americano passa a usar suas habilidades de prognósticos em uma nova carreira com um famoso e obscuro “consultor esportivo”. Com Al Pacino.

NETFLIX, 2005, 122 min.

BIOGRAFIA

Kalinka

Filme narra a luta de André Bamberski para fazer justiça para sua filha Kalinka, que morreu aos 14 anos na casa do padrasto.

Telecine Play, 2016, 83 min.

DRAMA

A Melodia

Simon é um violinista desiludido. Sem saída, ele vai dar aulas e encontra, sem querer, um aluno prodígio. O amor pela música, então, renasce. Muito bonito.

NOW, 2018, 101 min.

Matheus Mans

DVD

Talvez não sejam obras-primas, mas os quatro filmes incluídos nesse lançamento marcaram a década de 1980 e ainda oferecem abordagens interessantes do amor, da violência – Deu a Louca nos Monstros, Admiradora Secreta, Alguém Muito Especial, A Lenda de Billie Jean.

Crianças

FANTASIA

Nanny McPhee – A Babá Encantada

Viúvo com sete filhos recorre a babás para tentar colocar ordem na casa. As crianças afugentam todas, mas surge Emma Thompson, com poderes especiais.

WARNER, 17H02. Colorido, 98 min.