Familia Rodante. (Argentina, 2004.) Dir. de Pablo Trapero, com Ruth Dobel, Nicolas López, Liliana Capurro, Graciana Chironi, Federico Esquerro.

Matriarca recebe a família para a festa de seus 84 anos. Toca o telefone – é um convite para ser madrinha de um casamento, a milhares de quilômetros de distância. A família toda cai na estrada – quatro gerações convivendo num trailer apertado. O resultado não é apenas um dos melhores filmes do argentino Trapero, a quem se devem Do Outro Lado da Lei e O Clã. É um dos melhores filmes do cinema argentino em geral, no sentido de que possui as qualidades humanas, sociais e de observação que atraem o público – inclusive no Brasil. Dois anos depois surgiu, nos EUA, A Pequena Miss Sunshine, outro grande sucesso de público e crítica em todo o mundo. São filmes similares, um sobre uma idosa, outro sobre uma menina, mas ambos, no fundo, sobre sonhos, que as pessoas compartilham e realizam, ou não.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 99 min.

VEJA TAMBÉM

Lendas da Paixão

Legends Of The Fall. (Eua,1994.) Dir. de Edward Zwick, com Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormand, Henry Thomas.

Oscar de fotografia e imagens deslumbrantes para a história de uma família em Montana. O pai dominador, os filhos divididos por amor a uma mulher.

Paramount, 18H20. Reprise, Colorido, 133 min.

O Passado

Le Passé. (França, 2013.) Dir. de Asghar Farhadi, com Berenice Bejo, Tahar Rahimn, Ali Mousaffa.

Iranianos na França. A mulher casou-se de novo, o ex-marido reaparece para o divórcio. Um programa duplo do grande Asghar Farhadi. Na sequência, passa O Apartamento, às 19h40.

Telecine Cult, 17H15. Reprise, Colorido, 130 min.

Streaming

DRAMA

A Garota Desconhecida

Filme dos irmãos Dardenne conta a história da médica Jenny (Adele Haenel) que sofre uma crise de consciência ao saber da morte de uma jovem que procurou a clínica em que trabalha, mas não foi atendida.

ITUNES, 2017, 106 min.

SUSPENSE

Crimes Ocultos

Ao investigar um assassino em série que ataca crianças, um herói de guerra provoca a ira da polícia na Rússia dos anos 1950. Com Gary Oldman, Tom Hardy e Noomi Rapace.

NETFLIX, 2015, 137 min.

DRAMA

Amor Eterno

Um professor de astrofísica ajuda uma estudante a se recuperar emocionalmente, após a morte de seu parceiro.

Telecine Play, 2016, 114 min.

Matheus Mans

DVD

MULHERES DIVINAS

Na Suíça, no começo dos anos 1970, as mulheres não tinham direito a votar. Uma dona de casa que nunca se interessou por política une-se ao movimento sufragista e sua vida muda para sempre. Em fase de empoderamento feminino, o filme estourou na Mostra.

Crianças

AVENTURA

O Menino da Porteira

A segunda das duas versões que o diretor Jeremias Moreira Filho fez da canção famosa, essa, com Daniel. O boiadeiro, o menino, o Major cruel, o estouro da boiada. Belas imagens.

Canal Brasil, 11H40. Colorido, 90 min.