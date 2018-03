Dias Melhores Virão

(Brasil, 1989.) Dir. de Cacá Diegues, com Marília Pêra, Paulo José, Zezé Motta, José Wilker, Rita Lee, Paulo Cesar Pereio.

Cacá Diegues fez história porque, num momento difícil, quando não havia mercado para o cinema brasileiro, estreou esse filme primeiro na TV, que seria sua parceira também no posterior Veja Esta Canção, de 1994. Marília Pêra faz dubladora que sonha com o estrelato enquanto sua vida afunda. O próprio Cacá disse – “É uma comédia sobre pessoas que transferem suas vidas para a dos outros, numa espécie de dublagem cultural, mental, espiritual, um assunto que considero atual e urgente. Ao fazê-la, pensei muito em (Federico) Fellini, uma das minhas admirações.” Aurora Miranda, irmã de Carmem, a Pequena Notável, faz uma participação num número musical que remete a Banana da Terra, de Ruy Costa, que a irmã e ela fizeram em 1939. O filme foi exibido e premiado em diversos festivais internacionais – Cartagena, Biarritz, Denver.

Canal Brasil, 19H25. Reprise, Colorido, 95 Min.

Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios

(Brasil, 2011.) Dir. de Beto Brant, Renato Ciasca, com Camila Pitanga, Gustavo Machado, Gero Camilo.

Fotógrafo envolve-se com a mulher do pastor numa região inóspita da Amazônia. Camila é o que o filme tem de melhor. É bela e intensa.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 104 Min.

A Última Tentação de Cristo

The Last Temptation Of Christ. (Eua, 1988.) Dir. de Martin Scorsese, com Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, Harry Dean Stanton.

O Cristo humano de Scorsese desce da cruz para viver as paixões terrenas. Bom de ver e comparar com Maria Madalena, nos cinemas.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 164 min.

Streaming

DRAMA

Aventura Perigosa

Os irmãos Miles e Liam orquestram um falso desaparecimento na região selvagem do Alasca para lucrar com uma grande história de sobrevivência.

Telecine Play, 2016, 104 min.

DRAMA

Miami

Uma garota é ameaçada de morte por conta de uma dívida antiga. Para sair disso, então, ela convence a irmã a se apresentar nos palcos das boates de Miami.

VIVO PLAY, 2017, 119 min.

DOCUMENTÁRIO

Take Your Pills

Investiga a indústria farmacêutica que comercializa medicamentos que oferecem a chance de fazer mais coisas, mais rápido e melhor. Bom documentário da Netflix.

NETFLIX, 2018, 87 min.

DVD

Segundo filme do mestre indiano com um de seus personagens mais populares – o detetive Feluda. Ele passa férias em Benares quando imagem sagrada do deus elefante, Ganesh, é roubada. Começa a investigação, que é também sobre a própria sociedade da Índia.

Crianças

FANTASIA

O Bom Gigante Amigo

Garota fica amiga de gigante desprezado por colegas por se recusar a comer crianças. Steven Spielberg e a história de Roald Dahl que contava para seus filhos, antes de dormir.

Telecine Pipoca, 17H40. Colorido, 117 min.