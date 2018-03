Um Estranho Casal

The Odd Couple. (Eua, 1968..) Dir. de Gene Saks, com Jack Lemmon, Walter Matthau.

Completam-se 50 anos da adaptação, por Gene Saks, da comédia de Neil Simon. Muita coisa mudou e é quase certo que o espectador que vir hoje o filme o fará com outros olhos. Mas, em 1968, a história de Oscar e Félix bateu no público de um jeito muito particular. Ambos divorciados, vão morar juntos. Oscar, do tipo pândego (Matthau), quer levar a vida solto., Félix (Lemmon), mais caseiro, começa a cuidar da casa, a fazer comida para o amigo, a quem espera para jantar (e se irrita quando ele se atrasa). Formam outro – um estranho? – casal. Na época, o público divertia-se por ver dois homens reproduzindo, e satirizando, o modelo de união burguesa. Hoje, esse modelo de par gay está realmente na moda, não tem mais nada de estranho. O filme estava adiante de sua época? Hoje estaria, talvez, a reboque? O mais curioso – os personagens são heteros. O estranhamento, se existe, é no nosso olhar.

Telecine Cult, 15H55. Reprise, Colorido, 106 min.

Círculo de Fogo

Pacific Rim. (Eua, 2013.) Dir. de Guillermo Del Toro, com Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi.

O primeiro da série. Dois homens precisam superar diferenças para pilotar robô gigante contra monstros do espaço incubados no fundo do mar. Grande diversão, e melhor que o 2.

WARNER, 18H28. Reprise, Colorido, 131 min.

Xica da Silva

(Brasil,1976.) Dir. de Cacá Diegues, com Zezé Motta, Walmor Chagas, Stepan Nercessian, Elke Maravilha.

A escrava que virou rainha no Arraial do Tijuco. A cena em que Zezé Motta avança para a câmera com a carta de alforria é antológica. Um momento definidor do cinema brasileiro.

Canal Brasil, 0H40. Reprise, Colorido, 117 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

TERROR

O Acampamento

Filme que remete a antigas histórias de terror que usam ambiente e situação pra dar medo. E funciona. Difícil não ficar desesperado.

ITUNES, 2017, 88 min.

DRAMA

Una

Bom filme que passou despercebido em 2017, Una mostra o reencontro de uma garota com um homem que abusou dela quando ela era uma criança.

NOW, 2017, 94 min.

COMÉDIA

Natal em El Camino

Nessa comédia, estranhos viram reféns numa loja de bebidas na véspera de Natal. Seus segredos, porém, fazem surgir um vínculo inesperado entre eles. Com Jessica Alba e Tim Allen.

NETFLIX, 2017, 89 min.

Matheus Mans

DVD

COMEÇOU EM NÁPOLES

Clark Gable, o chamado ‘rei’ de Hollywood, vai enterrar o irmão que morreu na Itália. Descobre que ele deixou um filho. Sophia Loren faz a tia do menino. Adivinhe? Comédia romântica integrada ao contrato exclusivo de estrela de Sophia na Paramount. Tem charme.

Crianças

AVENTURA

Viagem ao Centro da Terra

Livre adaptação de Jules Verne. Brendan Fraser viaja ao Centro da Terra e encontra monstros antediluvianos, plantas carnívoras gigantes, etc. Tolinho, mas diverte.

HBO PLUS, 16H35. Colorido, 93 min.