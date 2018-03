Caçada ao Outubro Vermelho

The Hunt For Red October. (Eua, 1990.) Dir. de John Mctiernan, com Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn.

McTiernan realizou filmes que redefiniram o conceito de ação em Hollywood, nos anos 1980 – filmes como Predador, o primeiro Duro de Matar, e esse. Com base no best-seller de John Clancy, mostra Alec Baldwin como analista que tenta decifrar a mente de comandante russo que, a bordo de um potente submarino, percorre a costa dos EUA – para atacar? Sean Connery é quem faz o papel, e se trata de uma participação marcada pelo carisma, num filme que se movimenta muito no território do psicológico. O lance, para Baldwin, é sempre antecipar o que Connery poderá fazer. Isso mantém o espectador em suspense, sem saber direito para onde vai o relato. É fascinante. Grande diretor, McTiernan envolveu-se num episódio de escuta ilegal que destruiu sua vida, e carreira. Chegou a ser preso, em 2013/14. Tem tentado voltar, mas sem êxito.

Paramount, 20 H. Reprise, Colorido, 135 min.

VEJA TAMBÉM

Alien Covenant

Alien Covenant. (Eua, 2017.) Dir. de Ridley Scott, com Michael Fassbender, Katharine Waterston.

O retorno de Ridley Scott a Alien tem sabor de repeteco – a tripulação da Covenant fica presa num planeta inóspito, à mercê do alienígena. Decepcionante.

Telecine Pipoca, 17H45. Reprise, Colorido, 124 min.

Profissão Mulher

(Brasil, 1982.) Dir. de Cláudio Cunha, com Simone Carvalho, Cláudio Marzo, Lady Francisco.

Mulheres numa agência de publicidade e no mundo da moda. Brigam por cargos, e homens. Interessante de (re)ver à luz das atuais discussões sobre empoderamento.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 100 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

O Zoológico de Varsóvia

Conta a história de um casal que comanda um zoológico em Varsóvia, na Polônia, até que a região é invadida pelos nazistas. Emociona.

Telecine Play, 2017, 124 min.

INFANTIL

Benji

Quando um garoto e sua irmã entram em apuros, um simpático cãozinho entra em ação para salvar o dia. Original da Netflix típico da Sessão da Tarde.

NETFLIX, 2018, 87 min.

ESTRANGEIRO

Verão 1993

Acompanha a triste e dura jornada de uma garotinha, Frida, que perde o pai e depois a mãe por conta de uma doença que ela ainda não compreende. A saída é ela ir morar com os tios em outra cidade.

NOW, 2018, 98 min.

Matheus Mans

DVD

Considerado um dos grandes filmes do mestre indiano, conta a história de um casamento em crise pela inesperada chegada de um parente da mulher. O marido desconfia que se trata de um charlatão, mas ele encanta a família toda. Foi seu último filme. O testamento?

Crianças

FANTASIA

O Pequeno Stuart Little

Ratinho é integrado à vida de uma família. Rodrigo Santoro é quem dubla o personagem e ele possui um charme todo especial, lutando para ser aceito pelo irmão humano, e pelo gato.

HBO Family, 13H58. Colorido, 92 min.