Luiz Carlos Merten

8 Mile – Ruas das Ilusões

8 Mile. (Eua, 2002..) Dir. de Curtis Hanson, com Eminem, Kim Basinger, Brittany Murphy, Mekhi Pheifer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Curtis Hanson morreu em 2016 de uma doença degenerativa. Autor do deslumbrante Los Angeles – Cidade Proibida, ele logrou outros belos êxitos em sua carreira, inclusive esse drama sobre rapper branco que tenta usar sua música para escapar de um meio social e familiar opressivo em Detroit. O problema é quando tem de enfrentar a hostilidade de uma plateia predominantemente de negros. Hanson não teme enfrentar temas espinhosos na fronteira do politicamente correto, e com certeza se beneficia da participação de Eminem, cuja vida se assemelha à do personagem. A revolta é genuína, o entorno muito bem recriado e ainda tem o erotismo, com cenas de sexo intensas e realistas. Kim Basinger, como a mãe, tem um de seus melhores papéis. Vale lembrar que ela recebeu seu Oscar dirigida por Hanson no universo noir de Cidade Proibida. Oscar de canção – Lose Yourself.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 118 Min.

VEJA TAMBÉM

Ovelha Negra

Hrutar. Islândia, 2015.) Dir. de Grimur Hakornasson, com Theodur Juliusson, Charlotte Beving, Sigurbur Sigurjonsson.

Dois irmãos que não se falam há décadas precisam se unir para tentar salvar criação de ovelhas. Toda a força do novo cinema da Islândia.

Telecine Cult, 16H15. Reprise, Colorido, 93 min.

Caçada Sangrenta

(Brasil, 1974.) Dir. de Ozualdo Candeias, com David Cardoso, Marlene França.

Sexo e violência na fronteira paraguaia. Homem de passado duvidoso é suspeito do assassinato de milionária que curte a vida do submundo. O grande Candeias e os códigos da Boca do Lixo.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 96 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

FAROESTE

Terra Violenta

Curioso faroeste moderno, ambientado nos Estados Unidos do fim do século 19, mostra Ethan Hawke tentando se vingar de John Travolta. É estranho, mas muito divertido.

Telecine Play, 2016, 102 min.

ANIMAÇÃO

Trolls

Extremamente musical, Trolls acompanha a vida de pequenos seres coloridos, que precisam lidar com uma invasão de monstros em sua vila.

ITUNES, 2016, 92 min.

DRAMA INDIANO

Chandni Bar

Uma jovem órfã forçada a trabalhar como dançarina em um bar de Mumbai, levando-a a se perguntar se os finais felizes de Bollywood existem na realidade.

NETFLIX, 2011, 143 min.

Matheus Mans

DVD

Três clássicos do começo da carreira de Ang Lee, nos anos 1990, portanto bem anteriores a O Segredo de Brokeback Mountain e As Aventuras de Pi. Vale conhecer A Arte de Viver, Banquete de Casamento e Comer, Beber, Viver. São obras de grande beleza e complexidade.

Crianças

AVENTURA

O Segredo dos Diamantes

Garoto mineiro pede ajuda aos amigos para encontrar fortuna em diamantes. Disso pode depender a vida de seu pai, que necessita de uma operação. Ação infantojuvenil.

Telecine Fun, 18H25. Colorido, 86 min.