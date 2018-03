Filmes

A Maior História de Todos os Tempos

The Greatest Story Ever Told. (EUA, 1965.) Dir. de George Stevens, com Max Von Sydow, Charlton Heston, Carroll Baker, Angela Lansbury, Sidney Poitier, John Wayne, Ed Wynn, Claude Rains.

Leonard Maltin não deixa de ter razão, em seu guia, ao dizer que George Stevens filma algumas das maiores cenas de todos os tempos, mas as estraga pela insistência em mostrar astros e estrelas em participações especiais. Seu filme é macro – a maior história. Um pouco mais de discrição – minimalismo? – serviria melhor ao tema. Basta comparar com a versão de Garth David – Maria Madalena, ou o Evangelho da mulher –, em cartaz nos cinemas. Um momento é emblemático – a ressurreição de Lázaro. Cristo exaure-se, parece que ele próprio vai morrer pelo esforço, no filme de Davis. No de Stevens, é o filho de Deus. Basta estalar os dedos e o céu mobiliza-se. Por bem filmada que seja a versão de Stevens, a de Davis chega a algum lugar que a outra não toca.

Telecine Cult, 22 h. Reprise, colorido, 199 min.

O Homem da Capa Preta

(Brasil, 1986.) Dir. de Sergio Rezende, com José Wilker, Marieta Severo, Paulo Villaça, Jonas Bloch, Paulo Gregório.

A vida do lendário (e polêmico) político da Baixada Fluminense. Tenório Cavalcanti e sua metralhadora, a ‘Lurdinha’. Kikitos de melhor ator (Wilker) e trilha (David Tygell) em Gramado.

Canal Brasil, 19h25. Reprise, colorido, 115 min.

As Leis de Família

Derecho De Familia. (Argentina/Espanha, 2005.) Dir. de Daniel Burman, com Daniel Hendler, Julieta Diaz.

Pai e filho, ambos advogados, mas há um fosso entre eles. O diretor Burman retoma temas de O Abraço Partido. E propõe outro belo exercício de cinema intimista, familiar.

Canal Brasil, 22 horas. Reprise, colorido, 102 min.

Streaming

DRAMA

O Terminal

Um homem tem seu passaporte invalidado após uma guerra civil começar em seu país. Sem poder entrar nos Estados Unidos, ele é obrigado a morar no aeroporto.

Telecine Play, 2004, 124 min.

AÇÃO

Dívida Perigosa

Filme original da Netflix com Jared Leto, Dívida Perigosa mostra um soldado americano que entra para a máfia japonesa. Não é o melhor do gênero, mas ajuda a passar o tempo.

Netflix, 2018, 120 min.

GUERRA

Honra ao Mérito

Um grupo de soldados retorna do Iraque e luta para se reintegrar, lidando com todos os problemas que a guerra causou. Com Miles Teller.

Google Play, 2018, 109 min.

DVD

O Homem Que Sabia Demais

EUA, 1956. Dir. de Alfred Hitchcock

O próprio mestre do suspense refilmou seu clássico dos anos 1930, agora com James Stewart e Doris Day. Casal tem o filho sequestrado para forçar marido e mulher a participar de plano de assassinato. A grande cena é a do concerto. O que vai ocorrer na hora H?

Crianças

FANTASIA

Gremlins

Zach Galligan ganha um bichinho fofo, Gizmo, mas ignora os avisos de não molhá-lo nem lhe dar comida após a meia-noite. Surgem os selvagens gremlins, e começa a destruição.

TCM, 20h13. Reprise, colorido, 106 min.