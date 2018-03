Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida

Raiders Of The Lost Arch. (Eua, 1981..) Dir. de Steven Spielberg, com Harrison Ford, Karen Allen, Wolf Kahler, John Rhys-Davies, Denholm Elliott, Alfred Molina.

No começo dos anos 1980, e apesar do fracasso de Uma Guerra Muito Louca, Spielberg já consolidara a reputação de ‘Midas’ de Hollywood. Tudo o que tocava vira ouro. Com o amigo George Lucas, concebeu/conceberam essa homenagem às matinées da infância de ambos. E surgiu o dublê de arqueólogo e aventureiro Indiana Jones, interpretado à perfeição por Harrison Ford e sempre participando de movimentadas aventuras. ‘Indy’, em Caçadores, enfrenta nazistas para resgatar a Arca da aliança bíblica. O sucesso foi imenso e surgiram, na sequência, O templo da Perdição, A Última Cruzada e O Reino da Caveira de Cristal. A começar pelo primeiro, e em sequência, a TV Paga apresenta todos os filmes da série. Quase nove horas ininterruptas de diversão.

Telecine Action, A Partir Das 11h15.

A Lagoa Azul

The Blue Lagoon. (Eua, 1980.) Dir. de Randal Kleiser, com Brooke Shields, Christopher Atkins, Leo Mckern.

A descoberta do sexo por um casal de crianças sozinhas numa ilha. Crescem, sentem-se atraídos. Tem gente que jura que esse filme foi seu manual de instrução sexual. Belíssimo visual.

TCM, 16H46. Reprise, Colorido, 104 min.

Ainda Agarro Esta Vizinha

(Brasil, 1974.) Dir. de Pedro Carlos Rovai, com Adriana Prieto, Cecil Thiré, Lola Brah, Wilza Carla.

Rovai fez história com dois megassucessos de comédia com a bela Adriana Prieto, Viúva Virgem e esse. Um prédio de apartamentos em Copacabana, e a vizinha sexy.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 95 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

Aniquilação

Novo filme do diretor de Ex Machina, o ótimo Aniquilação fala de bióloga que vai a área misteriosa e interditada pelo governo dos EUA.

Netflix, 2018, 115 min.

DRAMA

Roman J. Israel

Filme que colocou Denzel Washington no páreo de melhor ator do Oscar mostra a vida de advogado em crise que toma atitudes extremas.

ITUNES, 2018, 122 min.

ROMANCE

Amor em Tempos de Guerra

Na 1.ª Guerra, uma enfermeira deixa os EUA e se junta a uma missão médica no Império Otomano. Mas sua lealdade é testada ao se apaixonar por um oficial turco.

Telecine Play, 2017, 105 min.

Matheus Mans

DVD

CONTOS DE NOVA YORK

Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Woody Allen assinam as três histórias desse filme. Artista surta ao ser abandonado por sua musa, garota cresce distante dos pais, num hotel. E a mãe de Woody vigia o filho do céu. O episódio do meio, de Coppola, roça a obra-prima.

Crianças

ANIMAÇÃO

Hotel Transilvânia

O Conde Drácula cria resort só para proteger a filha. Mas, quando ela cresce, quer conhecer o mundo. Uma divertida comérdias de vampiros, e ainda por cima para crianças.

FOX, 18H30. Colorido,89 min.