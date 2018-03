Filmes na TV

Maria Antonieta

Marie Antoin Ette. (EUA, 2006.) Dir. de Sofia Coppola, com Kirsten Dunst, Jason Schwarztmann, Judy Dench, Asia Argento.

Considerada a mais ‘hype’ das diretoras de sua geração, Sofia, a filha de Francis Ford Coppola, ganhou o Oscar de roteiro por Encontros e Desencontros/Lost in Translation, em 2003. Quando todos esperavam dela outro drama contemporâneo, surpreendeu com um filme de época, mas com uma personagem próxima da de Bill Murray. Muito jovem, Maria Antonieta é forçada a um casamento de conveniência com o rei de França. Hostilizada como ‘a austríaca’, forma uma corte dentro da corte francesa, divertindo-se, de forma extravagante, com amigos e amantes, enquanto a revolução ruge lá fora. Mas se revela uma mulher firme ao acompanhar o marido com dignidade no cadafalso. Sofia preferiu adaptar o romance de Antonia Fraser ao mais prestigiado de Stefan Zweig, por considerá-lo mais ‘humano’. Seu filme venceu o Oscar de figurino.

Paramount, 22h. Reprise, colorido, 122 min.

VEJA TAMBÉM

Corra!

Get Out!. (EUA, 2017.) Dir. de Jordan Peele, com Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradford Whitford.

O recente vencedor do Oscar de roteiro (do próprio diretor). Jovem negro vive momentos de terror na casa da namorada branca. Tem algo de Esposas em Conflito, de 1975.

Telecine Premium, 22h. Reprise, colorido, 104 min.

Juventude

Giovinezza/Youth. (Itália, 2015.) Dir. de Paolo Sorrentino, com Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda.

Maestro aposentado e cineasta passam temporada numa clínica de rejuvenescimento. O italiano Sorrentino libera sua imaginação à maneira de Fellini. Meio de segunda mão.

Telecine Cult, 23h50. Reprise, colorido, 124 min.

Streaming

DRAMA

Detroit em Rebelião

Filme que passou batido na temporada de premiações, mostra como uma ação policial pode ter consequências desastrosas quando em mãos erradas. Angustiante.

Itunes, 2018, 142 min.

INFANTIL

Você já foi à Bahia?

Neste clássico da Disney, Pato Donald viaja ao sul do continente, onde ele e dois amigos latinos embarcam numa série de aventuras. Clássico indispensável.

Netflix, 1944, 71 min.

SUSPENSE

Operação Anthropoid

Mostra a operação, durante a Segunda Guerra Mundial, que tinha como objetivo assassinar um dos principais nomes da Alemanha nazista.

Telecine Play, 2016, 116 min.

DVD

A ESPINHA DO DIABO

Espanha, 2001. Dir. de Guillermo del Toro.

Durante a Guerra Civil espanhola, garoto é assombrado por fantasma num orfanato. Os filmes ‘espanhóis’ – Labirinto do Fauno e esse – são os melhores de Del Toro, que acaba de vencer o Oscar por A Forma da Água. Belo, inquietante – e principalmente político.

Crianças

ANIMAÇÃO

Puff, o Ursinho Guloso

Uma coletânea de histórias do Ursinho Pooh. Dá um bom programa com DVD que acaba de sair – Adeus, Christopher Robin, sobre o escritor Alan Milne e seu filho, que inspirou Pooh.

TCM, 11h35. Reprise, colorido, 74 min.