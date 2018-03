Cowboys do Espaço

Space Cowboys. (Eua, 2000.) Dir. e Interpretação de Clint Eastwood, com Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, Marcia Gay Harden.

Clint foi espancado pela maioria da crítica, mais ou menos como está ocorrendo com seu novo longa, 3:17 Trem para Paris, que estreia na quinta, 8. Uma história, divertida, mas pouco ou nada crível. Será? Na trama, velhos pilotos são chamados pela Nasa para tentar resolver uma crise. Um satélite russo está desgovernado, poderá causar estragos na Terra e, por se tratar de tecnologia ultrapassada, só eles talvez possam resolver o problema. Clint fez outros filmes de ‘velhos’ – Gran Torino –, mas esse possui uma qualidade mágica que tem a ver com o elenco de veteranos. E o filme termina de forma impactante. Sem risco de spoiler, pode-se acrescentar apenas que tem a ver com a trilha, um hit do eterno Frank Sinatra. Fly Me Into the Moon. Quem não quer voar até a Lua com o mítico ‘The Voice’?

HBO SIGNATURE, 14H20. Reprise, Colorido, 129 min.

Fargo – Uma Comédia de Erros

Fargo.. (Eua, 1996.) Dir. de Joel Coen, com Frances Mcdormand, William H. Macy, Steve Buscemi, Peter Stormare.

O primeiro Oscar de Frances McDormand, dirigida pelo marido. Possui o tipo de humor que, no fundo, falta a Três Anúncios (nos cinemas) para ser bom.

Telecine Cult, 17H45. Reprise, Colorido, 97 min.

Coração de Cavaleiro

A Knight’s Tale. (Eua, 2001.) Dir. de Brian Helgeland, com Heath Ledger, Mark Addy, Rufus Sewell, Paul Bettany.

A história do ajudante que se faz passar por cavaleiro, narrada por um mestre, o futuro escritor Chaucer. O desfecho com We’re the Champions é o que há de vibrante.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 132 Min.

Streaming

DRAMA

Lady Macbeth

Mesmo sem relação com a obra de Shakespeare, esse filme usa o famoso sobrenome para contar uma história de amor e traição. Surpresa do ano.

NOW, 2017, 89 min.

TERROR

1922

Mais uma adaptação de livro de Stephen King chegando às telas. Desta vez, a Netflix adapta a história de um pacato fazendeiro que cria plano macabro para matar sua mulher.

NETFLIX, 2017, 102 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Guardiões da Galáxia

Ótimo filme do universo Marvel, Guardiões da Galáxia mostra estranhos e divertidos aliens que tentam salvar o universo. Com Chris Pratt.

Telecine Play, 2014, 116 min.

Matheus Mans

DVD

Greta Garbo em seu maior papel, como Marguerite Gautier, na adaptação da peça de Alexandre Dumas Filho. Prostituta sacrifica-se por amor na Paris de 1847. Olha o spoiler – a cena da morte é dilacerante, e a par da Garbo o filme tem um grande galã, Robert Taylor.

Crianças

AVENTURA

O Menino no Espelho

Cansado dos afazeres diários, o pequeno Fernando sonha em possuir um sósia. E não é que ele surge, Odnanref? Boa adaptação do livro infantojuvenil de Fernando Sabino.

Canal Brasil, 18H. Reprise, Colorido, 78 min.