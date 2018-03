Filmes

A Hora da Pistola

The Hour Of The Gun. (EUA, 1967.) Dir. de John Sturges, com James Garner, Jason Robards Jr., Robert Ryan, Albert Salmi.

O cinema contou muitas vezes a história do tiroteio do OK Corral e, até o começo dos anos 1960, a versão era sempre a mesma. O delegado Wyatt Earp e seu amigo, o pistoleiro Doc Holliday, enfrentaram a quadrilha dos Clantons e nunca dúvida de quem era mocinho e quem era bandido na história. E aí veio uma onda desmistificadora, pintando que os celerados eram Wyatt e seu irmão. John Ford, John Sturges, todos contaram a primeira versão, heróica. Exatamente dez anos depois de Sem Lei, Sem Alma, com Burt Lancaster e Kirk Douglas, de 1957, Sturges conta o que realmente deve ter ocorrido. Jason Robards é excepcionasl como Doc e assim como a trilha de Elmer Bernstein contribuiu para o culto a Sete Homens e Um Destino, de 1960, a trilha de Jerry Goldsmith é decisiva no cartaz de hoje da TV paga. O ocaso dos mitos, a rendição do Velho Oeste.

Telecine Cult, 20h. Reprise, colorido, 100 min.

O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro

(Brasil, 1968.) Dir. de Glauber Rocha, com Maurício do Valle, Othon Bastos, Odete Lara, Jofre Soares.

Glauber venceu o prêmio de direção em Cannes por esse filme que ele era o primeiro a definir c omo ‘faroeste’. Grandes cenas, grande trilha, grande tudo.

Canal Brasil, 9h10. Reprise, colorido, 105 min.

Duelo de Gigantes

The Missouri Breaks. (EUA, 1976.) Dir. de Arthur Penn, com Marlon Brando, Jack Nicholson.

Rancheiro contrata mercenário para caçar ladrão de cavalos e a guerra se instala no Velho Oeste. Dois grandes astros e o pior filme de um grande diretor.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 126 min.

Streaming

DRAMA

Victoria e Abdul

Mostra a relação entre a Rainha Vitória e o indiano Abdul, que se torna, contra todos, seu assistente pessoal. Amizade que a família real tentou apagar.

Google Play, 2017, 112 min.

SÉRIE

Hitler’s Circle of Evil

Tentativas de se manter no poder, traições e conspirações. O círculo de líderes nazistas de Hitler toma o controle da Alemanha e planeja o futuro desastroso do país.

Netflix, 2017, 52 min.

DRAMA

Mate o Rei

Um jovem casal que se conheceu no hospício vive um louco romance na década de 1970. O destino dos dois muda quando o rapaz decide matar Elvis Presley.

Telecine Play, 2016, 85 min.

DVD

DUBLÊ DE CORPO

EUA, 1984. Dir. de Brian De Palma.

Brian De Palma pagou tributo a Alfred Hitchcock com grandes filmes, e esse talvez seja o melhor de todos. Um ator que sofre de fobia é enredado numa trama de assassinato. E tudo começa com um corpo de m ulher, a jovem (e estonteante) Melanie Griffith.

Crianças

FANTASIA

Eragorn

Garoto descobre um ovo raro e é de dragão. Entra em cena um guerreiro para a ensiná-lo a controlar o bicho – é fêmea – e também a voar. Bela aventura sem fim. A sequência nunca foi feita.

FOX, 13h20. Reprise, colorido, 106 min.