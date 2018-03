Amor, Sublime Amor

West Side Story. (Eua, 1961.) Dir. de Robert Wise e Jerome Robbins, com Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno, George Chakiris, Russ Tamblyn.

Neste domingo de Oscar, o canal de cults da rede Telecine retorna com alguns grandes vencedores do prêmio. Pode ser A Malvada, o clássico de Joseph L. Mankiewicz, de 1950, com Bette Davis, às 22 h. Ou então o musical que Robert Wise adaptou do êxito da Broadway. Romeu e Julieta nas ruas de Nova York, no fim dos anos 1950. Jets e Sharks substitutem Capuletos e Montechios, a dança é moderna, ousada e o coreógrafo Jerome Robbins coassina a direção. Dez Oscars incluem filme, direção, ator e atriz coadjuvantes (Chakiris e Rita). Mas a imortalidade do filme vem da trilha de Leonard Bernstein e Stephen Sondheim. Maria, Tonight, America e canção que Beymer e Natalie cantam. Something’s Coming. Algo está chegando... O amor? Poucas vezes a juventude – e sua destruição – foram tão intensas e cativantes na tela.

Telecine Cult, 17H05. Reprise, Colorido, 151 min.

VEJA TAMBÉM

Sonho sem Fim

(Brasil, 1986.) Dir. de Lauro Escorel Filho, com Carlos Alberto Riccelli, Débora Bloch, Imara Reis, Marieta Severo.

A vida do pioneiro gaúcho Eduardo Abelim, que dá nome a um prêmio importante no Festival de Gramado, é um sonho de cinema. Tudo era aventura para Abelim. A vida, a arte.

Canal Brasil, 13H15. Reprise, Colorido, 93 Min.

Feitiço do Tempo

Groundhog Day. (Eua, 1993.) Dir. de Harold Ramis, com Bill Murray, Andie Macdowell.

Repórter do tempo vê o mesmo dia se repetir indefinidamente e o desafio é quebrar o ciclo. Um grande filme – divertido, emocionante, profundo – que fica melhor a cada (re)visão.

TCM, 23H46. Reprise, Colorido, 101 Min.

Streaming

ESTRANGEIRO

Ninguém Está Olhando

Filme argentino que conta a história de um homem que vai morar nos EUA para tentar a sorte na TV. No entanto, acaba trabalhando como babá. Extremamente real.

NOW, 2017, 102 min.

SUSPENSE

Psicose

Quando uma funcionária de uma imobiliária comete um roubo e foge com um monte de dinheiro, esperando começar uma nova vida, ela acaba no Bates Hotel. Clássico.

Netflix, 1960, 108 min.

DRAMA

Monsieur & Madame Adelman

Sarah e Victor foram casados por 45 anos. No velório dele, Sarah lembra a história do casal e acha segredos íntimos.

Telecine Play, 2017, 120 min.

Matheus Mans

DVD

A vida do escritor A.A. Milne, que se inspirou em brinquedos de seu filho para criar o universo encantado do ursinho Puff. Com a fama e o dinheiro, vieram os problemas. E Milne terminou se afastando da própria família. Prepare o lenço. O relato é de chorar.

Crianças

ANIMAÇÃO

Procurando Nemo

A história do peixinho que se lança no oceano numa épica busca pelo filhote que desapareceu virou um clássico, e não apenas da Pixar. Um filme amado, cultuado, cativante.

Telecine Fun, 16H35. Colorido, 100 Min.