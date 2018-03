Boyhood Da Infância à Juventude

Boyhood. (Eua, 2014.) Dir. de Richard Linklater, com Ethan Hawke, Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, Zoe Graham.

Assim como a teve a ideia de acompanhar Ethan Hawke e Julie Delpy ao longo de 20 anos para compor a história dos personagens da trilogia ‘Antes’ (do Amanhecer, do Pôr do Sol, da Meia-Noite), o diretor e roteirista Linklater, sempre fascinado pelo tempo, teve outra sacada luminosa. Contando com a cumplicidade de atores que o acompanharam nessa jornada, ele segue com sua câmera, e por 12 anos, o mesmo garoto. Da infância à juventude, ano a ano – sua relação com a família, os amigos, o mundo. Em tempo de Oscar, vale lembrar que Patricia Arquette recebeu a estatueta de coadjuvante e fez um discurso de inspiração feminista. Como sempre no cinema de Linklater, a trilha é forte, com destaque para duas músicas do Arcade Fire, Suburban War e Deep Blue.

Canal Brasil, 2H35. Reprise, Colorido, 86 min.

Tempo de Glória

Glory. (Eua, 1989.) Dir. de Edward Zwick, com Mathew Broderick, Cary Elwes, Denzel Washington, Morgan Freeman.

A história do primeiro regimento de negros do Exército dos EUA. Oscar de coadjuvante para Denzel e observações que não perderam a força sobre a desigualdade racial na ‘América’.

TCM, 15H53. Reprise, Colorido, 122 min.

A Guerra dos Roses

The War Of The Roses. (Eua, 1989.) Dir. e Interpretação De Danny De Vito, Com Michael Douglas, Kathleen Turner.

Casal em fase de separação litigiosa prefere destruir a casa com tudo dentro a fazer qualquer acordo. Corrosivo, divertido e com um elenco de feras, o que sempre ajuda a segurar o interesse.

Telecine Cult, 0H15. Reprise, Colorido, 114 min.

Streaming

SUSPENSE

Mudo

Em um futuro próximo, um homem mudo procura por sua namorada desaparecida no impiedoso submundo de Berlim, onde atitudes valem muito mais do que palavras.

Netflix, 2018, 126 min.

AVENTURA

Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos

Épica conclusão da aventura de Bilbo Bolseiro, mostra grupo de anões tentando enfrentar elfos e orcs na Batalha dos Cinco Exércitos.

Telecine Play, 2014, 136 min.

DRAMA

Jantar com Beatriz

Beatriz é uma ativista ambiental que se vê na mesma casa que um famoso e pouco correto empresário. Ótima atuação de Salma Hayek.

NOW, 2018, 81 min.

Matheus Mans

DVD

UNE CHAMBRE EN VILLE

O grande Demy fez filmes que pertencem à história – Os Guarda-Chuvas do Amor, Pele de Asno. Mas esse é especial – misto de luta de classes com tragédia operística, narra o romance entre um ativista e uma mulher casada durante as greves no porto de Nantes, nos anos 1950.

Crianças

ANIMAÇÃO

Os Croods

Em plena pré-história, família busca novo lugar para morar. Serve de guia garoto cuja imaginação abre possibilidades infinitas, mas também aumenta os perigos. Bem divertido.

FOX, 21 H. Reprise, Colorido, 98 min.