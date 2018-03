Filmes na TV

Harry e Sally – Feitos Um para o Outro

When Harry Met Sally. (EUA, 1989.) Dir. de Rob Reiner, com Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher, Bruno Kirby.

Existem críticos que não hesitam em dizer que, na linha das comédias de relacionamentos, ninguém fez melhor, na vertente de Woody Allen, que o diretor Reiner, nesse filme escrito por Nora Ephron. Meg Ryan, na época, era a namoradinha da américa, uma graça. Depois, fez tanta intervenção no próprio rosto que destruiu sua carreira. Mas era ótima, e linda. Sally é muito amiga de Harry, Billy Crystal. Apoiam-se nas crises e, de repente, descobrem que... Sim, amam-se! Mas têm medo de assumir, com medo de estragar a amizade. Há 29 anos, boa parte do sucesso do filme deveu-se a uma cena. Harry e Sally discutem orgasmo e ela prova para ele como é fácil para uma mulher fingir. Sally para o restaurante, gemendo. Na mesa ao lado, uma senhora pede o mesmo prato, por favor. Quem faz a participação é a mãe do diretor.

Telecine Touch, 21h50. Reprise, colorido, 96 min.

Guerra e Paz

War And Peace. (EUA, 1956.) Dir. de King Vidor, com Audrey Hepburn, Henry Fonda, Mel Ferrer, Edmund Purdom.

Tudo é grande na adaptação que o rei Vidor fez do romance monumental de Tolstoi. E a cena de Pierre atravessando o campo de batalha com aquelas flor é gloriosa.

Telecine Cult, 14h25. Reprise, colorido, 218 min.

Bruna Surfistinha

(Brasil, 2011.) Dir. de Marcus Baldini, com Deborah Secco, Cássio Gabus Mendes, Drica Moraes.

A garota de classe média que vira garota de programa e estoura nas redes sociais fornece a Deborah Secco material para uma grande atuação. Sem falar na beleza, claro.

Telecine Cult, 21h50. Reprise, colorido, 109 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

BIOGRAFIA

Christine

Filmaço pouco comentado. Cristine é âncora de jornal na TV americana, mas que não sabe lidar com a autoestima.

Telecine Play, 2016, 117 min.

COMÉDIA

Pare, senão mamãe atira

Após uma difícil separação da namorada, o detetive Joe tem ao seu lado uma nova parceira na luta contra o crime: a própria mãe. Daqueles filmes que de tão ruins, viram clássicos.

Netflix, 1992, 87 min.

DRAMA

Detroit em Rebelião

No ano de 1967, Detroit vive cinco dias de intensos protestos e violência. Um ataque policial na cidade resulta em um dos maiores tumultos na história dos EUA.

Looke, 2017, 142 min.

DVD

DIVÓRCIO

Brasil, 2017. Dir. de Pedro Amorim.

L.G. Tubaldini Jr., o mesmo produtor de Motorrad, que estreia nesta quinta nos cinemas, está por trás dessa comédia romântica que se passa no mundo ‘breganejo’. Não seria tão boa sem Murilo Benício e Camila Morgado, ambos realmente ótimos.

Crianças

FANTASIA

Abraham Lincoln – Caçador de Vampiros

A extravagância histórica do russo Timur Bekmambetov. Lincoln combate sulistas que vampirizam escravos na Guerra Civil. Nada acurado, mas bom.

Telecine Action, 16h25. Colorido, 115 min.