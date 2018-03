Macunaíma

(Brasil, 1969.) Dir. de Joaquim Pedro de Andrade, com Paulo José, Grande Otelo, Dina Sfat, Jardel Filho.

Embora seja exagerado afirmar que Joaquim Pedro fosse um cineasta pendular, sua obra, entre as dos maiores autores do Cinema Novo, destaca-se pela singularidade. Havia um Joaquim Pedro mineiro, intimista, que fez filmes como O Padre e a Moça e Os Inconfidentes, e o Joaquim tropicalista, que fez do movimento modernista de 22 uma referência (como a obra de Orson Welles foi para Rogério Sganzerla). Ele chegou ao ponto de adaptar Macunaíma, de Mário de Andrade, sobre o herói considerado sem caráter, que nasceu negro, na selva, e virou branco, passando a viver na cidade com a guerrilheira – e ele tenta retomar a pedra mágica de que se apropriou o vilão. Numa época em que o Cinema Novo colocava o povo na tela, mas não nas salas de cinema, o filme foi um raro sucesso de bilheteria. Até nisso Joaquim Pedro fez história. Seu elenco é excepcional.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Canal brasil, 19h15. Reprise, Colorido, 108 min.

VEJA TAMBÉM

O Grande Hotel Budapeste

The Grand Budapest Hotel. (Eua, 2014.) Dir. de Wes Anderson, com Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Tony Revolori, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Willem Dafoe.

A vida do lendário concierge, M. Gustave, contada pelo garoto que foi seu fiel servidor. Humor, elegância e uma chuva de Oscars.

Telecine Cult, 16h45. Reprise, Colorido, 100 min.

Chatô – O Rei do Brasil

(Brasil, 2015.) Dir. de Guilherme Fontes, com Marco Ricca, Andréa Beltrão, Leandra Leal, Paulo Betti.

Execrado como exemplo de malversação do dinheiro público, o filme sobre o lendário Assis Chateaubriand é grande. Dá conta do personagem, e do Brasil.

Canal Brasil, 22h. Reprise, Colorido, 102 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Extraordinário

Baseado num famoso livro, Extraordinário conta a história de um menino com deformidade facial que precisa enfrentar a vida. Emocionante.

Itunes, 2017, 113 min.

ESTRANGEIRO

Verônica

Após ter participado de uma sessão espírita na escola, uma jovem encarregada de cuidar dos irmãos teme que uma força maligna tenha invadido seu apartamento.

Netflix, 2017, 105 min.

DRAMA

Sob Custódia

Filme que une a vida de uma mulher que precisa enfrentar o tribunal para manter a guarda de seus filhos, uma advogada inexperiente e uma juíza com problemas.

Telecine Play, 2016, 102 min.

Matheus Mans

DVD

DETROIT EM REBELIÃO

Kathryn Bigelow pode ter feito história recebendo o Oscar por Guerra ao Terror, mas a Academia preferiu ignorar seu explosivo novo filme, com John Boyega, o Finn da saga Star Wars. As guerras raciais em Detroit, nos anos 1960. A ‘América’ em chamas. Fortíssimo.

Crianças

FANTASIA

Superman 2 – Donner Cut

O segundo filme da série com Christopher Reeve é uma comédia hilariante em que o vilão Zod é confundido com God (Deus). A versão é a do diretor Richard Donner.

Telecine Family, 14h22. Colorido, 127 min.