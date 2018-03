Filmes

Cassino

Casino. (EUA, 1995.) Dir. de Martin Scorsese, com Robert de Niro, Joe Pesci, Sharon Stone, James Woods.

Antes que as grandes corporações tomassem conta de Las Vegas e transformassem a cidade numa Disneylândia para adultos, aquele era um território da Máfia. Embora sem experiência no ramo, De Niro vai dirigir um cassino nos anos 1970. Envolve-se com a prostituta Sharon Stone e com o gângster Joe Pesci, que está ali para supervisionar o negócio. Pesci enrosca-se com Sharon e, além de De Niro, ela já tem um gigolô. Os Bons Companheiros, cinco anos antes, havia sido um marco na carreira de ‘Marty’, talvez seu último grande filme. Mas claro que tem gente que adora a fase Leonardo Di Caprio de sua carreira. Se Goodfellas foi a matriz, Cassino foi uma boa variação. O essencial está todo presente. Os gângsteres, suas mulheres, as inserções de narrativa em terceira pessoa. E Sharon, usufruindo seu sucesso, no ano precedente, com Instinto Selvagem, é gloriosa.

TCM, 0h08. Reprise, colorido, 178 min.

Polícia Federal

(Brasil, 2017.) Dir. de Marcelo Antunez, com Antônio Calloni, Flávia Alessandra, Marcelo Serrado, Ary Fontoura, Bruce Gomlevsky.

O filme sobre o começo da Lava Jato fez 1 milhão de espectadores, mas provocou polêmica por prescindir das leis de patrocínio e não revelar seus financiadores.

Telecine Pipoca, 20h. Reprise, colorido, 107 min.

Sete Homens e Um Destino

The Magnificent Seven (EUA, 1960.) Dir. de John Sturges, com Yul Brynner, Steve Mcqueen, Charles Bronson, James Coburn.

Grande diretor de ação, Sturges transpôs Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa, para o Velho Oeste e fez um western vibrante. A trilha de Elmer Bernstein é essencial.

Telecine Cult, 23h50. Reprise, colorido, 128 min.

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Corpo Delito

Ivan Silva ganha o direito de sair da cadeia em regime semiaberto. No entanto, ele pena para se adaptar à nova vida com uma tornozeleira eletrônica.

NOW, 2018, 74 min.

DRAMA

Como Estrelas na Terra

Quando o sonhador Ishaan vai parar num internato, um professor de arte tenta ajudar o jovem criativo a descobrir sua verdadeira identidade. Ótimo filme indiano.

Netflix, 2007, 162 min.

SUSPENSE

Urge

Jovens vão a uma ilha paradisíaca. Numa boate, conhecem um homem misterioso que apresenta a eles sua mais nova e poderosa droga: Urge.

Telecine Play, 2016, 86 min.

DVD

ALL THAT JAZZ – O SHOW DEVE CONTINUAR

EUA, 1979.

Semiautobiográfico e pagando tributo ao Fellini de Oito Meio, filme mostra Roy Scheider como diretor que sofre ataque do coração e, na UTI, revê a própria vida como musical. Palma de Ouro em Cannes, 1980, dividida com Kagemusha – A Sombra do Samurai, de Akira Kurosawa.

Crianças

COMÉDIA

A Família Addams 2

O segundo filme da série beneficia-se do elenco excepcional. Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd. Na trama, a chegada de um novo bebê provoca ciumeira na família.

Telecine Fun, 23h40. Reprise, colorido, 94 min.