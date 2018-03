Personal Shopper

Personal Shooper. (França, 2006.) Dir. de Olivier Assayas, com Kristen Stewart, Lars Eidinger, Nora Von Waldstatten.

Tem sido bem-sucedida a parceria da estrela da saga Crepúsculo com o francês Assayas. Aliás, tanto Kristen quanto Robert Pattinson vêm seguindo carreiras bem interessantes no cinema autoral. Ela foi melhor atriz em Cannes pelo Assayas precedente, Acima das Nuvens; ele foi melhor diretor por esse drama de mistério. Kristen faz uma americana em Paris. Trabalha como personal shopper para uma celebridade. Curiosa função. Escolhe e experimenta tudo o que a outra vai usar para brilhar sob os holofotes. Maureen (seu nome) perdeu o irmão gêmeo. Tem poderes mediúnicos, que tenta usar para se comunicar com ele, mas, de repente, as mensagens tornam-se ameaçadoras. Há um perigo muito real nessa história toda. Ser melhor diretor no maior festival do mundo, mesmo que o prêmio tenha sido dividido com o romeno Cristian Mungiu, de Bacalauréat, não representa pouca coisa.

Telecine Cult, 20h. Reprise, Colorido, 102 min.

Waterworld – O Segredo das Águas

Waterworld. (Eua, 1995) Dir. de Kevin Reynolds, com Kevin Costner.

No futuro, as águas submergiram tudo e um homem-anfíbio tenta proteger atol artificial. O filme que destruiu a carreira dos dois Kevins. Vinte e tantos anos depois, terá algum mérito?

TCM, 17h45. Reprise, Colorido, 176 min.

Onde os Fracos não Têm Vez

No Country For Old Men. (Eua, 2005.) Dir. de Joel E Ethan Coen, com Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Javier Bardem.

Um típico filme com o humor peculiar dos Coens. Xerife persegue assassino sádico. Javier Bardem ganhou Oscar de coadjuvante pelo sinistro Anton Chiguhr.

Paramount, 21h40. Reprise, Colorido, 122 min.

Streaming

DRAMA

A Lista de Schindler

Grandioso filme de Spielberg, A Lista de Schindler acompanha o drama de empresário que resgata judeus na Segunda Guerra. Difícil não se emocionar.

Netflix, 1993, 195 min.

FANTASIA

Vanilla Sky

Jovem e rico, David pode ter tudo o que quiser, mas se sente incompleto. As coisas mudam, porém, quando ele acredita ter encontrado a peça que faltava. Com Tom Cruise.

Prime Video, 2001, 135 min.

BIOGRAFIA

Guerra dos Sexos

Dos diretores de Pequena Miss Sunshine, este filme com Steve Carell e Emma Stone conta a história da disputa entre dois tenistas – e que ficou maior que um jogo.

Looke, 2017, 118 min.

Matheus Mans

DVD

O MUNDO EM SEUS BRAÇOS

Na costa russa do Alasca, o capitão Peck persegue aristocrata que sequestrou sua prometida Ann Blyth. Um dos quatro filmes que o grande Walsh realizou naquele ano. Todos bons, mas esse é obra-prima. O clássico do mar que Waterworld (ao lado) não conseguiu ser.

Crianças

ANIMAÇÃO

Lego

O Homem-Morcego tira férias e o caos se instala em Gotham City, mas a Liga da Justiça intervém para restabelecer a ordem. Impressiona o sucesso dos bonecos entre a garotada. HBO Family, 17h25. Reprise, 78 mn.