Central do Brasil

(Brasil, 1998) Dir. de Walter Salles, com Fernanda Montenegro, Vinicius De Oliveira, Marília Pêra.

Embora o Brasil já houvesse sido premiado em Berlim, nunca, antes, o mesmo filme recebera o Urso de Ouro, recompensa maior do evento, e o de Prata para melhor atriz. Fernanda Montenegro foi para o Oscar, mas perdeu para Gwyneth Paltrow, por Shakespeare Apaixonado. Passaram-se 20 anos e qual é o legado de tudo isso? Fernanda segue sendo nossa maior atriz, uma grande dama da representação. O filme também é o melhor de Salles. Uma trambiqueira aplica seus golpes no prédio da Central, no Rio – escreve cartas que não envia. Mas ela atravessa o Brasil com um menino que busca o pai. Não apenas Fernanda. O garoto, Vinícius de Oliveira, é um assombro. A construção da ética, a beleza das imagens (de Walter Carvalho). É um dos mistérios do cinema que certos filmes atinjam essa aura. Vale lembrar, agora que ocorre outro Festival de Berlim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Canal Brasil, 13h30. Reprise, Colorido, 115 min.

VEJA TAMBÉM

Paraíso

Ray. (Alemanha, 2016.) Dir. de Andrei Konchalosky, com Peter Kurth, Yulia Vysotskaya, Viktor Sukhorukov.

Uma dura história que se passa na 2.ª Guerra. Uma aristocrata que se une à resistência, um oficial nazista, um colaboracionista. Valeu ao diretor seu segundo Leão de Prata em Veneza.

Telecine Cult, 21h. Inédito, Colorido, 130 min.

O Exorcismo de Emily Rose

The Exorcism Of Emily Rose. (Eua, 2005.) Dir. de Scott Derrickson, com Jennifer Carpenter, Laura Linney.

O melhor filme de exorcismo, incluindo o clássico de William Friedkin, de 1973. Quando o exorcismo de Emily Rose dá errado, o caso vai ao tribunal.

TCM, 23h52. Reprise, Colorido, 120 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Perfeita pra Você

Diagnosticada com câncer, Abbie decide procurar uma nova namorada para seu noivo e amigo de infância que não entende nada de paquera. Emocionante.

Netflix, 2018, 96 min.

SÉRIE

The Office

Divertidíssima série com Steve Carell, The Office mostra a rotina de trabalho num escritório repleto de figuras caricatas. Impossível segurar o riso.

Prime Video, 2005, 23 min.

AÇÃO

Tempestade

Mais um filme catástrofe que deve agradar aos fãs do gênero, Tempestade coloca o engenheiro Jake Lawson, vivido por Gerard Butler, no espaço para salvar a Terra.

LOOKE, 2017, 109 min.

Matheus Mans

DVD

Em tempo de Oscar, vale lembrar o primeiro filme a vencer o Big Five – filme, diretor, roteiro, ator e atriz. Garota mimada cai na estrada para fugir do pai ricaço. Repórter vai atrás dela. Naquele tempo, havia 12 indicados (12!) para melhor filme e apenas 3 para direção e atores.

Crianças

FANTASIA

O Grinch

No original, o título é Como o Grinch Roubou o Natal e a história é sobre menina que tenta evitar que o sinistro personagem estrague a comemoração. Jim Carrey está irreconhecível.

Telecine Fun, 16h50. Reprise, Colorido, 105 min.